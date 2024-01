Lo hanno comunicato a Zirkzee a cose fatte | UFFICIALE la sua cessione: niente Milan ma rimane in Serie A

Non va al Milan, ma viene ceduto e resta comunque nel nostro campionato a lottare per traguardi importanti.

Una parte finale del girone di andata in cui, sia lui che la sua squadra, hanno un po’ rallentato e trovato qualche difficoltà, ma a conti fatti e al giro di boa restano comunque le sorprese più belle e significative di questa prima parte di stagione di Serie A.

Il Bologna e Joshua Zirkzee hanno impressionato davvero tutti e sono certamente il volto pulito, felice e senza macchie del nostro campionato per quel che riguarda il girone di andata che si è appena concluso. Il club rossoblù si trova al quinto posto in classifica, ad un solo punto dalla Fiorentina quarta e quindi da un’ipotetica qualificazione in Champions League che avrebbe del clamoroso.

La mano del suo allenatore Thiago Motta è clamorosamente visibile. La squadra gioca un calcio godibile, subisce pochissime reti e riesce a costruire godibili trame d’attacco. Il suo 4231 è ormai consolidato e riconoscibile e la gente di Bologna si diverte sempre più. In campionato ci sono squadre costruite con molti più soldi e con ambizioni ben diverse, come Napoli, Roma, Lazio e Atalanta, che sono costrette ad inseguire i felsinei.

In Coppa Italia, invece, il Bologna è stato capace di eliminare, agli ottavi di finale, la capolista Inter che è stata anche la vincitrice delle ultime due edizioni della Coppa Nazionale. I tifosi sognano un piazzamento in Europa e la squadra vista da agosto a fine dicembre ha tutte le carte in regola per raggiungerlo. Il solo punto conquistato contro Udinese e Genoa, nelle ultime due partite, non scalfisce e non toglie nulla a quanto di sensazionale fatto da Thiago Motta e i suoi fin qui.

Bologna, nel girone di andata ha brillato la stella di Zirkzee

Oltre all’allenatore italo-brasiliano, come detto, uno degli artefici principali di questa splendida realtà porta un nome e cognome ben preciso: Joshua Zirkzee. Insieme a Gudmundsson del Genoa, l’attaccante olandese è sicuramente il calciatore che più si è messo in mostra in questo girone di andata, tra quelli meno noti, conosciuti e/o attesi.

Giocate di gran classe, visione di gioco a 360°, testa sempre altissima a dialogare con i compagni ed inventare calcio, tocchi di classe pura con la palla tra i piedi ed una supremazia tecnica ed atletica che a volte è apparsa addirittura imbarazzante. Il suo limite, si dice, è quello di fare pochi gol per essere un attaccante, ma i sette realizzati in questo girone di andata, sono sicuramente un buon viatico per il proseguio della stagione ed il futuro.

Mercato, il Bologna cede in prestito un difensore al Frosinone

Zirkzee, intanto, così come tutto il Bologna, dovrà fare a meno per la seconda parte di stagione di un calciatore che ha vestito per due anni e mezzo la maglia rossoblù. Parliamo del difensore centrale Kevin Bonifazi che è stato ufficialmente ceduto in prestito per sei mesi al Frosinone. La trattativa si è chiusa positivamente e il ragazzo arriva a prendere il posto che sarebbe dovuto essere del giovane Huijsen che alla fine ha preferito la Roma ai ciociari quando sembrava già tutto fatto.

Bonifazi, come detto, ha disputato due stagioni e mezzo con la maglia del Bologna, ma in questa prima parte di campionato è uscito completamente dagli schemi e le gerarchie di Mister Motta. Soltanto una presenza in campionato, a fine ottobre contro il Sassuolo, e due in Coppa Italia. Troppo poche per pensare di restare in Emilia. Ora, dopo essere stato seguito anche dall’Udinese, si trasferisce al Frosinone e lotterà per la salvezza.