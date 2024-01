È tutto vero: tifa Inter da sempre | E ora può vincere lo Scudetto con loro: Bonucci firma in bianco

Dopo la querelle con la Juventus ed il suo passaggio all’Union Berlino, per l’ex Capitano della Nazionale è già tempo di cambiare aria.

Una carriera importante e da grande calciatore che ha vissuto picchi altissimi, ma anche momenti di tensione non indifferenti con tifosi, allenatori e addetti ai lavori in generale. Leonardo Bonucci ha avuto sempre un carattere che lasciava davvero poco all’immaginazione, ha sempre detto e fatto tutto quello che gli passava per la testa, a volte anche in maniera troppo istintiva, e non si è mai risparmiato, né in campo né fuori.

Questo, se vogliamo, è sempre stato il suo punto di forza nel farlo diventare un grande difensore, sia ad impostare l’azione e provare cose che altri calciatori nel suo ruolo difficilmente provano o fanno, sia in marcatura sugli avversari; ma anche, allo stesso tempo, il suo limite nel rapporto con gli allenatori a cui a volte è risultato scomodo.

La sua avventura alla Juventus, dopo gli esordi con Inter e Bari, è stata memorabile e gli ha permesso di entrare nella storia del club, giocandoci per tredici stagioni e vincendo davvero tantissimo, ma ha anche vissuto momenti di alta tensione con Allegri, con i tifosi bianconeri e, infine, anche con i dirigenti.

Esperienza che, dopo la breve parentesi al Milan nella stagione 2017/2018, si è definitivamente interrotta durante la scorsa estate, quando la società bianconera, per volere di Allegri e Giuntoli, gli ha comunicato che non faceva più parte del progetto. Lui all’inizio si è messo di traverso e ha giurato di adire le vie legali, ma poi a fine agosto ha dovuto prendere atto che sarebbe stato impossibile un suo reintegro in rosa ed ha accettato la proposta dell’Union Berlino.

Bonucci, esperienza all’Union al capolinea

L’esperienza in Germania, però, è stata un disastro. Il club della Capitale tedesca ha perso una serie innumerevoli di partite consecutive, ha cambiato il tecnico, è stata eliminata dalla Champions League con l’ultimo posto nel suo girone ed ora si trova in zona retrocessione in Bundesliga. Bonucci, dopo alcuni problemi fisici e prestazioni non all’altezza, è stato relegato in panchina.

Una situazione complicata che vede entrambe le parti propendere per un divorzio anticipato, nonostante un contratto annuale che scadrebbe a giugno. Bonucci considera chiusa la sua esperienza all’Union Berlino, mentre il club è disposto anche a svincolarlo senza chiedere nulla per il suo cartellino, purché riesca a risparmiare sul lauto ingaggio che corrisponde al centrale italiano.

Bonucci, ecco l’intervento diretto di una ex stella della Serie A

Ora, l’obiettivo di Bonucci è uno soltanto: tornare in Italia per giocarsi le sue chance di essere convocato da Luciano Spalletti in Nazionale per l’Europeo di giugno in Germania. Per questo motivo aveva accettato di buon grado la possibilità di passare alla Roma, ma poi, anche e soprattutto per problemi ambientali e di una piazza da cui non era ben visto, l’affare è sfumato, con il club giallorosso che ha virato su Huijsen della Juventus.

Bonucci aspetta ancora una chiamata dall’Italia e intanto ha messo in stand by l’offerta del Fenerbahce. Il club turco, che si sta giocando il campionato con il Galatasaray, vorrebbe aggiungere esperienza e calciatori provenienti dalla nostra Serie A ad una folta colonia di nostre vecchie conoscenze, composta già dai vari Dzeko, Under, Muldur e Becao. Oltre al milanista Rade Krunic, quindi, vuole a tutti i costi anche l’ex Capitano della Juventus, con Edin Dzeko, con cui Bonucci condivide anche lo stesso agente, che potrebbe essere decisivo nel cercare di convincere il difensore italiano.