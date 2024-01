È ‘Marotta League’ anche sul mercato | Ceduto, ricomprato e poi ancora ceduto: plusvalenza gigante in arrivo

Beppe Marotta assoluto protagonista sul mercato, in arrivo l’ennesima plusvalenza importante che riguarda un talento del settore giovanile interista

Le sue operazioni di mercato non sono rimaste indifferenti agli occhi degli appassionati di calcio. La sua capacità di rinforzare le proprie rose con intuizioni spesso vincenti è un dato di fatto e sul web in queste ore sta impazzendo la Marotta League, un modo di dire per celebrare la bravura di uno dei dirigenti italiani più influente dell’ultimo decennio. Prima con la Juventus e poi con l’Inter, grande merito dei successi delle due squadre vanno additati a lui.

Con i bianconeri ha dato il via a un ciclo vincente con Antonio Conte e Max Allegri in panchina. Una Vecchia Signora che si è rialzata dopo il caso Calciopoli e la retrocessione in Serie B e dopo qualche stagione di assestamento è tornata a dominare in Italia.

Un centrocampo tra i più forti d’Europa e costruito con un investimento in cartellini di soli 10 milioni di euro. Dal settore giovanile Marchisio, dal Manchester United il francese Pogba, dalla Bundesliga l’ancora acerbo Vidal e un Pirlo tutt’altro a fine carriera hanno fatto la fortuna della Juventus.

Con l’Inter si è ripetuto ed è proprio la mediana il reparto più invidiato ai nerazzurri, con una qualità di interpreti tale da potersi permettere un Daniele Frattesi in panchina, anche se in uno stato di assoluta forma e decisivo nell’ultimo match di Serie A contro il Verona.

Corrado e Carboni, due giovani talenti in prestito in Serie B

Attenzione anche rivolta ai talenti del settore giovanili, molti dei quali si stanno facendo notare in prestito. Ad esempio è il caso di Valentin Carboni, che a Frosinone ha segnato la sua prima rete in Serie A.

Il fratello Franco non sta invece trovando spazio con i brianzoli ed è a un passo da trasferirsi in B alla Ternana, nello stesso ruolo occupato da Corrado, altro giocatore interista, che sarà così girato in prestito al Modena. I nerazzurri detengono una prelezione sulla recompra del giocatore che sta ben figurando nel campionato cadetto.

Inter campione d’inverno, ma che sofferenza contro il Verona

Inter che ha concluso il girone d’andata in testa alla classifica con ben 48 punti raccolti su 57 disponibili. A restare in scia solo la Juventus, distante due lunghezze.

Una vittoria sofferta contro il Verona a San Siro ha dimostrato la capacità di conquistare un successo anche quando la squadra non brilla nella prestazione.