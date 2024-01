Per me è perfetto | Ha giocato 45′ in stagione, ma Mourinho lo vuole come il pane: contrattone e titolarità assicurata

Un inizio di stagione sempre in panchina ma Mourinho lo stima troppo e lo vuole in squadra, il nuovo rinforzo giallorosso è un esubero

Con il pareggio allo Stadio Olimpico contro l’Atalanta di Gasperini si è concluso il girone d’andata della Roma. I giallorossi si trovano a quattro punti di distanza dalla zona Champions League, occupata al momento dalla Fiorentina di Vincenzo Italiano. Una gara equilibrata quella contro i bergamaschi e un risultato giusto, con poche occasioni da ambo le parti e due squadre che sembrano ancora lontane da uno stato di forma ottimale.

Continua l’emergenza in difesa. Si è infortunato Llorente e ha fatto il suo esordio Huijsen, prelevato pochi giorni fa dalla Juventus. Il giovane centrale, classe 2005, si è fatto trovare subito pronto e ha pure sfiorato la rete, negata dall’intervento tempestivo di Carnesecchi.

Un acquisto lampo fortemente voluto da José Mourinho che lo ha strappato al Frosinone, altro club interessato a ingaggiare il talentino della Next Gen bianconera. L’assenza di N’Dicka è un’altra tegola per il reparto arretrato giallorosso.

Il difensore è infatti impegnato per tutto il mese di gennaio e la prima parte di febbraio nella Coppa d’Africa e potrebbe saltare anche l’andata del match di Europa League contro il Feyenoord, in una competizione in cui la Roma vuole confermarsi assoluta protagonista.

Soyuncu il nuovo nome per la difesa della Roma

A febbraio non sarà più direttore sportivo della Roma Tiago Pinto ma prima di salutare è impegnato nel mercato di riparazione. In difesa l’obiettivo numero uno è Caglar Soyuncu, in uscita dall’Atletico Madrid che lo ha utilizzato pochissimo in questa prima parte di stagione.

Nonostante la panchina continua, Mourinho ha stima del giocatore e lo vuole in rosa. Già avviati i colloqui con l’agente del turco che potrebbe arrivare nella Capitale a titolo definitivo o con l’obbligo di riscatto previsto a giugno.

I giocatori in uscita dalla Roma, sacrifici necessari per nuovi rinforzi

Per poter effettuare questa operazione è necessaria però la cessione di uno o due giocatori. Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport i principali indiziati per lasciare la Roma sono Renato Sanches, Celik e Leonardo Spinazzola.

Quest’ultimo interessa in Arabia Saudita, all’Al-Shabab che è pronto ad offrire al terzino un ingaggio importante ma la partenza dalla Serie A potrebbe penalizzarlo in chiave Nazionale, con la convocazione per gli Europei che resta il suo obiettivo.