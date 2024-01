Mancini gli diede la #9 della Nazionale | Ma ora non c’è più posto per lui: ‘retrocesso’ in Serie B e venduto a due spicci

Dall’esordio in Nazionale nella gestione targata Roberto Mancini alla Serie B, per lui un declino inevitabile, ecco dove potrebbe andare a giocare

Con Roberto Mancini la Nazionale italiana è tornata a vincere e a stupire. Dopo la delusione per la mancata qualificazione ai Mondiali del 2018, l’arrivo dell’ex tecnico dell’Inter ha dato uno scossone all’ambiente, con l’obiettivo di aprire un nuovo ciclo. Sotto la sua gestione sono moltissimi i giocatori che hanno debuttato con la maglia azzurra e i risultati sono stati subito degni di nota.

Un filotto storico di risultati positivi ha coinciso con la spedizione vincente agli Europei del 2021, iniziata con un girone che ha visto l’Italia vincere tutte e tre le gare con convinzione e mostrando un gioco propositivo.

La fase finale è stata più sofferta ma un gruppo compatto e determinato ha sopperito a lacune tecniche rispetto agli avversari e la fortuna ha aiutato nella vittoria ai calci di rigore contro la Spagna e l’Inghilterra nella finale disputata a Wembley.

Dopo questo inaspettato trionfo è arrivato in maniera progressiva il crollo con il triste epilogo di un’altra esclusione dalla fase finale dei Mondiali e poi le dimissioni del commissario tecnico e l’avvicendamento con Luciano Spalletti, neo vincitore dello Scudetto con il Napoli.

Ciccio Caputo e l’ipotesi Serie B, due club interessati alla punta

Tra i giocatori che hanno esordito con la maglia della Nazionale italiana durante la gestione Mancini c’è anche Ciccio Caputo che, dopo tanti anni di gavetta e reti segnati in club di provincia, aveva trovato continuità in Serie A e si era meritato la convocazione.

Secondo QS, il bomber pugliese potrebbe però salutare l’Empoli e scendere in Serie B. Sulle sue tracce il Palermo che potrebbe cedere ai toscani Brunori e il Pisa, disposto ad acquistarlo per allontanarsi dalla zona retrocessione.

Il momento complicato dell’Empoli, a serio rischio retrocessione

Resta da capire la volontà del giocatore di scendere di categoria nonostante un campionato altalenante sotto la guida di Andreazzoli, subentrato a Zanetti dopo una serie di sconfitte consecutive a inizio stagione.

Penultimo posto in classifica per gli azzurri al termine del girone d’andata ma segnali di crescita arrivati anche nella pesante sconfitta casalinga contro il Milan, con un secondo tempo in cui hanno sfiorato più volte la rete. Serviranno però dei risultati migliori per scongiurare la retrocessione in Serie B.