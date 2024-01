Non andare a Napoli: stanno fallendo | Kim, ‘pugnalata’ senza precedenti: a gennaio ti porta via il top player

A Napoli non si capisce più niente: il talento snobba De Laurentiis e si prepara a raggiungere Kim al Bayern Monaco. Affare che può chiudersi nei prossimi giorni.

La sconfitta per 3-0 sul campo del Torino di qualche ora fa è stata l’ennesima pessima prova offerta dal Napoli nella prima parte di stagione. Una prima parte di stagione chiusa amaramente in nona posizione, a meno cinque dal quarto posto della Fiorentina che vorrebbe dire Champions League.

Una qualificazione alla massima competizione continentale che, viste le recenti, nonché enormi difficoltà incontrate da Kvaratskhelia e compagni, rappresenta l’obiettivo stagionale minimo di una formazione, quella partenopea, che solo un anno fa chiudeva il girone d’andata con 50 punti, a più 12 sul Milan di Stefano Pioli.

Una stagione, quella 2022-2023, conclusa con la conquista del terzo scudetto della storia della società campana, che sembra ormai solo un lontano ricordo per gli azzurri passati, poco meno di due mesi fa, sotto la guida di Walter Mazzarri il quale, richiamato all’ombra del Vesuvio a distanza di dieci anni dopo l’esonero novembrino di Rudi Garcia, non è riuscito a garantire quell’inversione di marcia che il patron, Aurelio De Laurentiis aveva immaginato al momento del suo annuncio.

Un’inversione di marcia mai arrivata che, al contrario, ha visto il tecnico toscano perdere ben sei delle dieci partite fin qui condotte sulla panchina partenopea tra Serie A, Champions League e Coppa Italia. Un rendimento a dir poco pessimo, quello dell’allenatore classe ’61, che, sebbene tuttora confermato alla guida della squadra, potrebbe comunque presto dire addio al suo ruolo, vista la mancanza di risultati.

Napoli, che declino dopo il terzo scudetto: un anno fa il 5-1 alla Juventus

Il Napoli che solleva al cielo il terzo scudetto della sua storia è ormai solo un lontano, dolce ricordo. Un ricordo, frutto di una cavalcata fantastica che vide gli uomini del presidente, Aurelio De Laurentiis, chiudere la stagione 2022-2023 al primo posto con 90 punti (a più 16 sulla Lazio di Maurizio Sarri), destinato però a restare isolato nel tempo, visto il rendimento recente a dir poco pessimo della squadra.

Una squadra che, come le menti più ferree sicuramente ricorderanno, solo un anno fa annientava, tra le mura amiche del Diego Armando Maradona, la Juventus di Massimiliano Allegri con un sonorissimo 5-1. Una vittoria schiacciante, quella, conquistata dagli azzurri grazie alle reti di Osimhen, autore di una doppietta, Kvaratskhelia, Rrahmani ed Elmas.

Napoli, 20 milioni di euro per Dragusin, ma il difensore piace anche al Bayern Monaco

Titolare inamovibile nel Genoa di Alberto Gilardino, Radu Dragusin è ormai diventato l’oggetto del desiderio di molte big europee. In campo fino all’ultimo minuto in tutte le 19 gare di campionato, il difensore centrale ex Juventus e Salernitana, sarebbe finito recentemente nel mirino di club importanti come Napoli, Tottenham e Bayern Monaco.

Bayern Moncao che, stando a quanto riportato da Sky Sport Deutschland, potrebbe presto accontentare le richieste del Grifone che, intenzionato a cedere il suo gioiello solo dinanzi a un’offerta di almeno 30-35 milioni di euro, avrebbe già detto no ad azzurri e Spurs, i quali, al contrario della società tedesca, paiono non essere disposti a spingersi oltre i 20 milioni di euro.