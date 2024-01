“Un giorno si saprà la verità” | Dopo le polemiche arbitrali, a Torino un tesserato si sfoga: scoppia lo scandalo social

Clamoroso quanto sta accadendo a Torino: dopo le polemiche delle scorse ore, il giocatore è pronto a raccontare la verità. Saranno guai per molti.

Il primo fine settimana calcistico del 2024 è andato in archivio. Il pareggio per 1-1 tra Roma e Atalanta di poche ore fa ha infatti messo fine, almeno per quanto riguarda il campo, a quella che è stata l’ultima giornata del girone d’andata nel campionato di Serie A.

Una giornata che, al di là dei risultati maturati, è stata caratterizzata da molte polemiche che, com’è tipico del nostro paese, verranno quasi sicuramente alimentate nelle prossime settimane. Polemiche, legate innanzitutto al match di sabato tra Inter ed Hellas Verona, dove, inspiegabilmente, non è stato annullato ai nerazzurri il gol del 2-1, realizzato da Frattesi al 93′, per una precedente gomitata di Bastoni sul volto di Duda.

Una gomitata, quella rifilata dal difensore meneghino al centrocampista gialloblù, clamorosamente non ravvisata da arbitro in campo (Fabbri) e Var (Nasca), che potrebbe rivelarsi determinante, fra qualche mese, per l’assegnazione dello scudetto.

Uno scudetto che, qualora finisse nelle bacheche nerazzurre, sarebbe da considerarsi sì meritato ma comunque macchiato da uno spiacevole episodio vantaggioso del quale una squadra forte e attrezzata come quella di Simone Inzaghi non aveva sicuramente alcun bisogno.

Una gomitata che vale due punti in più in classifica: l’Inter mantiene il suo vantaggio sulla Juventus

Se il gol di Frattesi fosse stato giustamente annullato e la Juventus, com’è accaduto, avesse vinto a Salerno, ora staremmo parlando di una classifica di Serie A decisamente diversa rispetto a quella attuale, con nerazzurri e bianconeri appaiati a quota 46 punti.

Una parità di punteggio che, al di là di quanto accaduto durante Inter-Hellas Verona, sarebbe stata sicuramente gradita alla Vecchia Signora la quale, seppur con grande difficoltà, ha comunque fatto il suo vincendo in casa della Salernitana, conquistando tre punti pesantissimi che le hanno permesso di confermarsi in seconda posizione, a meno due dal primo posto dei meneghini.

un altro Uomo che si è opposto alla dittatura di Juric dopo Izzo anche lui eliminato pic.twitter.com/UZrv9iXFe7 — peyotismo | GriezManìa (@AlbiT4ro) January 6, 2024

Torino, è guerra aperta tra Radonjic e Juric: spunta una chat Instagram che inguaia il tecnico granata

Non solo quanto accaduto in Inter-Hellas Verona: la Serie A è pronta a essere scossa da un altro caso che, quasi sicuramente, assumerà particolare rilevanza in questi giorni di trattative. Un caso, pronto a scoppiare sulla sponda granata di Torino, dov’è ormai giunto ai minimi termini il rapporto tra l’attaccante serbo, Nemanja Radonjic e il tecnico croato, Ivan Juric.

Un rapporto, quello tra l’attuale numero dieci del Toro e l’allenatore classe ’75, del quale, come avrebbe scritto dal giocatore in una chat Instagram con un non meglio precisato interlocutore, verrà presto alla luce la verità. Una verità che, salvo clamorose sorprese, dovrebbe portare l’ex Benfica e Olympique Marsiglia lontano dal capoluogo piemontese nei prossimi giorni.