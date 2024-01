UFFICIALE Juve, esonerato dall’incarico | Fulmine a ciel sereno e primo provvedimento: Nicolussi Caviglia titolare

Esonero improvviso in casa Juventus, la prima decisione presa è la titolarità di Nicolussi Caviglia a centrocampo, ecco il diktat tecnico

Juventus in uno stato di forma invidiabile. Nelle ultime gare è arrivata anche una maggiore propensione realizzativa dopo tante gare vinte con il minimo scarto e grazie a una solidità difensiva che ha fatto la differenza, secondo la filosofia allegriana risultatista. Girone d’andata concluso al secondo posto, unica rivale dell’Inter e solco già tracciato sui concorrenti alla corsa Scudetto per una corsa a due che potrebbe proseguire sino a maggio.

Lo scontro diretto previsto per inizio febbraio a San Siro potrebbe dire molto sulle ambizioni bianconeri per la conquista di un titolo nazionale ma l’obiettivo del quarto posto sembra alla portata dato il rendimento e la continuità di risultati.

Una sola sconfitta, a Reggio Emilia contro il Sassuolo, testimonia la compattezza di un gruppo che si è unito intorno al proprio allenatore e ha sopperito alle difficoltà extra-sportive di quest’estate, tra l’esclusione dalle competizioni europee alle squalifiche inflitte a Pogba e Fagioli.

Da sottolineare inoltre l’esplosione di Yildiz, talento della Next Gen lanciato da Allegri nelle ultime partite e che ha mostrato sprazzi da vero campione e la possibilità di poter dire la sua nel reparto offensivo bianconero. Non è la prima novità della rosa.

Nicolussi Caviglia titolare a Salerno, per lui cambio di procuratore

Ha trovato spazio in prima squadra anche Hans Nicolussi Caviglia a centrocampo. Il regista sta pensando di cambiare il suo attuale agente Tulio Tinti: il numero 41 della Juventus si sta guardando intorno per affidarsi ad un nuovo entourage, secondo quanto appreso da Calciomercato.com la scelta ricadrà su Giuseppe Riso o le agenzie Stellar o Base.

Intanto Allegri ha dichiarato in conferenza stampa la sua titolarità a Salerno nell’ultima partita di Serie A del girone d’andata contro la squadra con cui ha esordito in Serie A e trovato continuità la passata stagione.

La Juventus e il turnover che porta i suoi frutti

In attesa di eventuali rinforzi da questo mercato di riparazione di gennaio, Allegri cerca di far sentire importanti tutti i giocatori della rosa che rispondono sempre presenti, come è avvenuto agli ottavi di finale di Coppa Italia nella larga vittoria proprio contro la Salernitana di Pippo Inzaghi.

Nove cambi rispetto ai tre punti conquistati sempre all’Allianz Stadium contro la Roma di Mourinho e una squadra che si è mostrata incisiva e letale in fase offensiva.