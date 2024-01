Io la riserva di Yildiz non la faccio | Terremoto nello spogliatoio, Allegri non lo può gestire: cessione scontata

L’esplosione di Yildiz capovolge le gerarchie nell’attacco della Juventus, per il compagno di reparto poco spazio e cessione in vista già in questo mercato

Tra le notizie più belle dell’ultimo periodo della Juventus è l’ascesa di Yildiz, talentino della Next Gen che sta trovando spazio in prima squadra. Lanciato da titolare da Max Allegri nella trasferta delicata di Frosinone, nella stessa settimana in cui i ciociari avevano strapazzato il Napoli allo Stadio Maradona, il fantasista turco ha siglato la sua prima rete in Serie A con una giocata sopraffina da vero campione, rete poi decisiva per una vittoria importante.

Il giovane talento si è poi ripetuto agli ottavi di finale di Coppa Italia. Entrato in campo nel finale, quando la pratica Salernitana era già stata risolta, il giocatore ha mostrato ancora una volta quando può essere devastante nei dribbling e ha segnato un’altra pregevole rete.

Adesso per Allegri si fa più complicato fare le proprie scelte nel reparto offensivo, con lo stato di forma del turco che va tenuto in considerazione e sfruttato, senza però stravolgere le gerarchie che vedono la coppia formata da Vlahovic e Chiesa essere quella titolare.

L’imbarazzo della scelta quindi per il tecnico livornese che sta continuando a dare spazio a giocatori del settore giovanile che stanno rispondendo presente e scalpitando per diventare protagonisti con la maglia bianconera.

Moise Kean chiede spazio, per lui possibile cessione in prestito

Milik sta invece deludendo le aspettative, anche se la società intende puntare sul polacco dato il riscatto e l’acquisto a titolo definitivo completato la scorsa estate. A disposizione di Allegri anche Moise Kean che potrebbe però lasciare i bianconeri.

Per lui ipotesi prestito già in questa finestra di mercato di gennaio, con molte squadre che possono essere potenzialmente interessate all’affare data la garanzia realizzativa del centravanti italiano, che spera in una chiamata di Spalletti per gli Europei di giugno.

La situazione del mercato juventino, tra cessioni e possibili arrivi

Intanto la Juventus ha respinto la proposta del Monza di avere in prestito Samuel Iling-Junior, classe 2003. Per lui partenza solo in caso di un’offerta importante e a titolo definitivo, per avere un gruzzoletto immediato da investire sul mercato.

Sul fronte entrata invece la priorità è quella di ingaggiare almeno un centrocampista per avere maggiori carte in vista della lotta Scudetto che prosegue contro l’Inter, in attesa dello scontro diretto di inizio febbraio a San Siro.