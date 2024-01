Faccio la valigia e cambio vita | Darmian, l’annuncio è inquietante: ha preso il primo volo per la Romania

Annuncio a sorpresa, per Darmian una notizia inaspettata, il trasferimento in Romania e una carriera adesso totalmente stravolta

Tra i giocatori imprescindibili per l’Inter di Simone Inzaghi c’è Darmian. Dopo il rilancio con Antonio Conte, il difensore si è ripreso anche la maglia della Nazionale italiana e ha trovato finalmente una continuità di rendimento mai avuta in carriera. Affidabile e attento, ricopre con intelligenza sia il ruolo di terzino che di centrale di difesa, alzandoci anche a centrocampo sulle fasce in caso di necessità.

I nerazzurri hanno concluso il girone d’andata in testa alla classifica diventando così campioni d’inverno. Decisiva la vittoria nel finale contro il Verona a San Siro, una gara più sofferta del previsto contro gli scaligeri in piena crisi societaria.

Un percorso netto quello degli uomini di Simone Inzaghi che sono i favoriti alla conquista dello Scudetto, con la sola Juventus che sta tenendo il loro passo. Questo merito di un gruppo motivato e consapevole delle proprie potenzialità.

Il giusto equilibrio in ogni reparto del campo e un gioco prontato all’attacco senza rinunciare a un’attenzione maniacale in fase difensiva sono le carte vincenti di un’Inter quanto mai competitiva anche in campo internazionale e pronto a dire la sua nella fase finale di Champions.

Omar El Kaddouri e la nuova parentesi in Romania

Questo merito anche di Darmian e della sua esponenziale crescita. Sono passate alcune stagioni da quando vestiva la maglia del Torino che raggiunse l’Europa andando anche a vincere sul campo del Bilbao, altro club storico, stavolta della Liga. Suo compagno di squadra con i granata era Omar El Kaddouri.

Il centrocampista offensiva belga-marocchino, classe 1990, è pronto per una nuova avventura. Da svincolato si trasferisce in Romania e firma per il Cluj. Per lui un ritorno in campo che cerca di onorare dando tutto per la sua nuova maglia.

El Kaddouri, dal Napoli alla firma per il Cluj

Un giocatore di qualità che non ha sfruttato al meglio il suo talento ma che ha comunque giocato in diversi club di prestigio in Serie A. Il salto di carriera quando si è trasferito a Napoli dove ha trovato però una concorrenza agguerrita e poco spazio.

Così il suo passaggio in Grecia e adesso in Romania, in campionati di livello inferiore ma in cui può giocare da titolare e concludere una carriera comunque di assoluto livello.