Yildiz, svelato l’incredibile retroscena | L’appuntamento all’anagrafe che gli cambiò la vita: i suoi genitori sapevano tutto

In casa Juventus sta splendendo l’ennesimo giovane che sta mostrando tutte le sue doti, ma c’è un succoso retroscena su di lui.

Dopo il suo primo gol in assoluto in Serie A, quello splendido al termine di una serpentina magnifica realizzato in casa del Frosinone, ha esultato allargando le braccia e mostrando a tutti la lingua. Una linguaccia per imitare l’idolo di tutti gli juventini, uno dei più grandi bianconeri di sempre, lo storico Capitano, Alessandro Del Piero.

Un’esultanza che spiega già tante cose di Kenan Yildiz. Eh sì, perché se ad appena 18 anni ed al tuo primo gol in assoluto con la maglia della Juventus dei grandi ed in Serie A, l’emozione non porta a commuoverti, ma hai il sangue freddo per imitare l’esultanza di un certo Alessandro Del Piero, significa che dentro di te lo sai di essere forte e non hai paura di sembrare anche un po’ esuberante e un tantino presuntuoso.

L’impatto con il mondo Juventus del classe 2005 turco è stato davvero devastante e ha lasciato tutti a bocca aperta. Acquistato a parametro zero nell’estate 2022, strappato al Bayern Monaco, suo primo club che evidentemente non ci credeva abbastanza, Yildiz si è fatto le ossa tra Primavera e Juve Next Gen. in Serie C, cominciando già a mostrare a tutti le sue enormi doti tecniche e balistiche.

Allegri, che in questi ultimi tre anni di giovani ne ha lanciati e ne sta lanciando tantissimi, capisce che il ragazzo ha la stoffa adatta per non soffrire l’impatto con la Serie A e con il calcio che conta e decide di lanciarlo subito in prima squadra, facendolo entrare a partita in corso già durante le prime giornate di questo campionato.

Yildiz, i primi gol con la maglia della Turchia e della Juve

Lui, intanto, giusto per non farsi mancare nulla, decide che è già arrivato il momento anche di segnare il suo primo gol con la nazionale turca e lo fa addirittura in Germania, in casa dei tedeschi a novembre, in una gara amichevole in cui viene schierato da titolare. Ormai quasi tutta Europa conosce Kenan Yildiz, ma in casa bianconera aspettano il suo primo gol ufficiale tra i grandi.

Rete che arriva il 23 dicembre scorso a Frosinone nella sua prima gara da titolare in Serie A. Serpentina tra tre giocatori e rete di freddezza all’angolino destro. Sono passati solo 12′, ma Yildiz ha già fatto capire a tutti che il futuro è tutto dalla sua parte e potrà essere luminoso. La seconda rete, la prima allo Stadium davanti ai propri tifosi, arriva giovedì sera nel match di Coppa Italia contro la Salernitana ed è ancora una volta una meraviglia.

Certamente nella vostra ignoranza non sapete che: Yildiz in turco significa stella. PREDESTINATO — Il Mago K.K. (@Il_Mago_KK) January 4, 2024

Yildiz, un cognome da predestinato

Una nuova stella nel firmamento bianconero, ma non solo, sembra essere nata e già soltanto a leggere per intero il suo nome e cognome non ci si può meravigliare più di tanto perché sembrava già tutto scritto all’anagrafe. Kenan Yildiz, infatti, la parola “stella” ce l’ha già scritta nel suo cognome.

Come fa notare il Mago K.K. su X, infatti, Yildiz in turco significa stella e questo farebbe di lui un predestinato. Ora, non sappiamo come proseguirà la carriera del classe 2005 bianconero, ma se le premesse sono queste possiamo davvero dire che mai cognome fu più azzeccato.