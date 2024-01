Clamoroso Gattuso: ha accettato di aiutare l’Inter | Indiscrezione emersa dall’interno, tifosi milanisti in collera

L’ex bandiera del Milan, squadra che ha anche allenato per quasi due stagioni, grazie al mercato di gennaio potrebbe dare una mano ai nerazzurri.

Il Milan che nei primi anni 2000 è riuscito a vincere tutto e ripetutamente e dominare, soprattutto in Europa e nel Mondo, era composto da grandissimi giocatori, calciatori legati alla maglia e che ne sono diventati bandiera e che, insieme all’allenatore Carlo Ancelotti, hanno fatto parte di uno dei Milan più forti di sempre.

Tra di loro c’era sicuramente Gennaro Ivan Gattuso, da tutti chiamato Rino, che di quella squadra ne era l’anima e sicuramente uno dei calciatori più simbolici. Il centrocampista calabrese arrivò nel 2000 dalla Salernitana e, pian piano, nonostante le sue non eccelse doti tecniche, riuscì a conquistarsi posto, fiducia, considerazione e stima di tutti i tifosi, l’ambiente e i vari tecnici che in quella squadra si sono succeduti.

Un guerriero che non smetteva mai di lottare e correre e che per la maglia del Milan, di cui è sempre stato tifoso fin da bambino, ha sempre gettato il cuore oltre l’ostacolo, spremendo anche l’ultima goccia di sudore.

Grazie al Milan, Rino riesce anche a diventare titolare della Nazionale e a vincere un Mondiale da assoluto protagonista e a diventarne uno dei giocatori con più presenze in assoluto. Difficile per uno con poco talento e poche qualità nei piedi come lui, impossibile, però, per chi non ha la sua grinta e la sua incredibile fame e voglia di arrivare.

Gattuso, da bandiera del Milan ad alleato sul mercato dell’Inter

Nel 2012 termina la sua esperienza da calciatore e, dopo qualche anno, Gattuso ritrova il Milan anche da allenatore, della Primavera prima e della prima squadra in un secondo momento. La sua avventura sulla panchina rossonera, nonostante alcune buone cose e discreti risultati ottenuti con il modesto materiale a disposizione, non ha la stessa fortuna rispetto a quella da calciatore.

Resta comunque una bandiera per sempre e quando va via decide di rinunciare a tutti i soldi, tanti, che gli sarebbero spettati per contratto. Il Milan per lui sarà sempre una questione di cuore e non sarà mai una questione di denaro. Ora, però, da allenatore dell’Olympique Marsiglia rischia di fare un grosso favore a chi del Milan è ed è sempre stata acerrima rivale: l’Inter.

Mercato, Olympique Marsiglia a caccia di centrocampisti

Il suo Marsiglia, infatti, è in una condizione di assoluta necessità di innesti in mezzo al campo, avendo perso Rongier per tantissimo tempo a causa della frattura della rotula e per le partenze in Coppa d’Africa di altri centrocampisti come Ounahi, Pape Gueye e Harit. La situazione è davvero disperata che può essere risolta solo con un massiccio intervento sul mercato.

Mercato che porta a guardare appunto a Milano, sponda nerazzurra. Il Marsiglia, infatti, pare faccia sul serio per Lucien Agoumé, centrocampista classe 2002, che è in esubero e quindi in uscita dall’Inter. Gattuso vede di buon occhio l’operazione ma, allo stesso tempo, farebbe un favore a Marotta che sta cercando in tutti i modi di piazzare il ragazzo che non rientra nei piani di Simone Inzaghi.