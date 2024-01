Per te va bene? Chukwueze dice SÌ | Prestito secco al club di Serie A: dilapidato l’investimento estivo

Chukwueze ha dato il consenso, l’ipotesi di un prestito già a gennaio è più che concreto, in questo modo il colpo estivo si sta per vanificare

Tra gli acquisti accolti con più entusiasmo la scorsa estate, Chukwueze ha ricambiato solo in parte con prestazioni degne della sua qualità. L’attaccante, ex Villareal, è stato utilizzato da Stefano Pioli soprattutto come esterno nel tridente offensivo ma non è riuscito a incidere troppo a livello realizzativo, salvo alcuni sprazzi importanti nel girone di Champions League, in particolar modo nelle ultime tre partite, non sufficienti però alla qualificazione dei rossoneri agli ottavi di finale.

Caratteristiche simili a Rafa Leao, per il centravanti la consapevolezza di non essere ai nastri di partenza un titolare non è stato stimolo per migliorarsi e dimostrare di meritarsi più spazio sul terreno di gioco.

Le tante partite ravvicinate di questa prima parte di stagione hanno però consentito diverse chance al giocatore di mettersi in luce, non sempre sfruttate al meglio anche se giocate di livello lasciano intravedere una possibile esplosione, come è avvenuta nell’ultimo mese al compagno di reparto Luka Jovic.

Quest’ultimo era un oggetto misterioso e ha convinto tutti a suon di reti, ultime delle quali nella convincente vittoria contro il Cagliari agli ottavi di finale di Coppa Italia pochi giorni fa, in attesa della conclusione del girone d’andata che vedrà i rossoneri chiudere al terzo posto.

Romero in partenza, per la stellina del Milan ipotesi prestito

Luka Romero è stato un altro nuovo innesto della precedente campagna acquisti. Arrivato da parametro zero dopo due stagioni alla Lazio, la stella dell’Under 20 argentina non ha trovato molto spazio in rossonero.

Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, diverse squadre di Serie A hanno chiesto informazioni al Milan per un eventuale prestito, fatto che consentirebbe a Chukwueze di avere un rivale in meno per un posto da titolare nell’attacco del Diavolo e con la sua disponibilità eventuale a fare gli straordinari in caso di necessità.

Stefano Pioli e il problema legato ai tanti infortunati

Le priorità in entrata per il Milan riguardano invece la difesa, a corto di giocatori dopo i numerosi infortuni che hanno colpito il reparto arretrato.

Vari nomi sul taccuino di Gerry Cardinale e uno Stefano Pioli costretto a trovare alternative per schierare un undici titolare più competitivo possibile.