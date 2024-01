Meglio la Juve, da voi c’è troppa concorrenza | Marotta l’ha saputo così: addio all’obiettivo principale

La sessione invernale di calciomercato vede ancora una volta bianconeri e nerazzurri in rotta di collisione per un calciatore.

Dopo il grande colpo Paul Pogba quando era dirigente della Juventus, negli ultimi anni e nelle ultime stagioni, Beppe Marotta, insieme al suo direttore sportivo Piero Ausilio, si è specializzato sempre più nell’acquisto di calciatori a parametro zero che poi hanno fatto la fortuna della sua Inter.

Sono tanti i colpi di calciatori praticamente svincolati degli ultimi mercati che hanno fatto parte della squadra vice campione d’Europa, o dell’attuale capolista in Serie A, allenata da Simone Inzaghi. Si parte da André Onana che fu preso a parametro zero dopo la sua esperienza all’Ajax e fu venduto in estate al Manchester United per circa 60 milioni di euro.

Si prosegue poi con Francesco Acerbi, acquisto criticato molto dalla tifoseria, ma che ora fa la differenza nella retroguardia nerazzurra; per arrivare poi a Juan Cuadrado, forse il colpo meno riuscito, ma soprattutto ad Hakan Calhanoglu e Mhkitaryan che hanno fatto e stanno facendo le fortune di Simone Inzaghi nella mediana interista.

In estate, infine, è arrivato, dopo che sembrava ad un passo dal Milan, l’attaccante Marcus Thuram che ha avuto un impatto letteralmente devastante con la nostra Serie A. Il francese come ciliegina sulla torta di mercati fatti con tanti parametri zero, ma che sono andati sempre ad aumentare il livello ed il valore tecnico della squadra nerazzurra.

Marotta, ecco i prossimi colpi a parametro zero

Come se non bastasse, poi, Beppe Marotta pare già aver individuato i prossimi tre colpi a parametro zero da mettere a segno durante la prossima estate. Uno per ruolo. Si tratta dell’attaccante del Porto, Mehdi Taremi, del centrocampista del Napoli, Piotr Zielinski e del difensore portoghese del Lille, Tiago Djalò. Tutti e tre hanno un contratto in scadenza con le loro rispettive squadre a gennaio e non hanno nessuna intenzione di rinnovarlo.

Marotta avrebbe già un’intesa di massima con i tre calciatori per portarli ad Appiano Gentile il prossimo luglio. Sul difensore del Lille, già in passato di proprietà del Milan, però, sembra esserci un importante e deciso inserimento della Juve che sta facendo di tutto per portarlo a Torino già in questa sessione di calciomercato.

Djalò, la Juve prova la beffa

La Juve ha ceduto in prestito alla Roma il giovane Huijsen e sa che in estate dovrà fare a meno anche di Alex Sandro in scadenza di contratto. Giuntoli sa che un rinforzo in difesa serve a Massimiliano Allegri e vuole battere la concorrenza dell’Inter, facendo un’offerta di una manciata di milioni di euro per portare Djalò in Italia già a gennaio.

Questo potrebbe convincere il Lille a cedere subito il ragazzo, invece di perderlo a zero a giugno e il difensore portoghese, che come detto ha già un accordo di massima con Marotta e l’Inter, a muoversi già ora per ambientarsi prima e recuperare con calma dal brutto infortunio che lo tiene lontano dai campi dallo scorso marzo.