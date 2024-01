Zaccagni, tragica scoperta nello spogliatoio | Perde il posto a causa del ‘rivale’ storico: Sarri è deciso al 100%

Rivoluzione possibile in vista in casa Lazio, soprattutto nel ruolo degli esterni alti. Il calciatore della Nazionale potrebbe perdere il posto.

Le ultime due vittorie consecutive in campionato contro Empoli e Frosinone hanno un po’ risollevato gli umori e le prospettive future in casa Lazio, ma la situazione in classifica è ancora abbastanza critica e deludente. Se finisse in questo momento il campionato, infatti, i biancocelesti lo chiuderebbero al nono posto, fallendo qualsiasi accesso alle competizioni europee per la prossima stagione.

La zona Champions dista soltanto sei punti, ma i biancocelesti dovranno riuscire a diventare meno incostanti ed offrire più garanzie sotto il punto di vista della continuità delle prestazioni e dei risultati. Meglio è andata certamente nelle coppe dove la Lazio è riuscita a raggiungere gli ottavi di Champions League e i quarti di Coppa Italia.

La seconda parte di stagione dovrà essere gestita in maniera diversa e Maurizio Sarri dovrà cercare di far assomigliare, quanto più possibile, questa Lazio a quella ammirata nella passata stagione che è riuscita a raggiungere uno straordinario secondo posto in classifica. Per raggiungere questo obiettivo il tecnico toscano avrà bisogno che i calciatori più importanti della rosa alzino il livello rispetto a quanto fatto vedere fin qui.

Tra questi, ad esempio, uno dei più deludenti tra i calciatori della Lazio, soprattutto se si guarda al rendimento della passata stagione, è senza ombra di dubbio Mattia Zaccagni. L’esterno sinistro d’attacco di Sarri ha realizzato soltanto tre reti e fornito zero assist fin qui in Campionato, ma in generale sono state le sue prestazioni ad essere considerate parecchio sottotono e ad essere criticate da tifosi e addetti ai lavori.

Zaccagni, la priorità è tornare quello dello scorso anno

Zaccagni dovrà riuscire ad assomigliare quanto più possibile all’imprevedibile e letale ala che abbiamo imparato ad ammirare nella scorsa stagione, in cui mise a referto ben 10 reti e sei assist. Numeri importanti, numeri che gli sono valsi il record in carriera.

Ora, complice anche una situazione contrattuale non semplice – il suo rapporto con la Lazio al momento scade a giugno 2025, ma non ci sono passi in avanti nella trattativa per il rinnovo – la stagione dell’esterno della Nazionale continua ad essere assai deludente e i tifosi laziali sperano possa migliorare da gennaio in poi.

Attento Zaccagni, Sarri pensa ad un tuo rivale

Gennaio, però, che secondo alcuni rumors potrebbe portare concorrenza in casa per Mattia Zaccagni. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, Lorenzo Insigne, che ormai reputa conclusa la sua deludente esperienza in MLS con i Toronto Fc, vorrebbe tornare a giocare in Italia e starebbe facendo da tempo pressione sul suo ex allenatore, Maurizio Sarri, affinché possa convincere Lotito a portarlo a Roma.

Operazione che appare assai complicata soprattutto per l’altissimo ingaggio che Insigne percepisce in Canada, ma anche perché Lotito non reputa necessario un intervento in quella zona del campo. Il filo diretto tra Insigne e Sarri (i due si sono conosciuti a Napoli e con il tecnico ex Juve in panchina il napoletano ha disputato le migliori stagioni della sua carriera), però, potrebbe cambiare le carte in tavola. Zaccagni, che con Insigne condivide il ruolo occupato in campo, in quel caso, avrebbe un rivale pericoloso, non solo nella Lazio, ma anche nella corsa ad un posto al prossimo europeo con la Nazionale.