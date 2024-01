Quest’anno ha giocato 3 partite, poi si è infortunato | Ma Mourinho lo vuole a Roma il prima possibile: fragile ma fortissimo

Nonostante la condizione fisica da ritrovare e qualche acciacco di troppo, il giocatore piace molto a Mourinho e potrebbe trasferirsi alla Roma

Brividi per la Roma negli ottavi di finale di Coppa Italia. Allo Stadio Olimpico di fronte la Cremonese che aveva eliminato nella passata stagione i giallorossi dalla competizione. La squadra che milita in Serie B si è portata in vantaggio ma la Roma ha avuto la forza di rimontare e passare il turno grazie alle reti dei due principali terminali offensivi e fuoriclasse della rosa, Romelu Lukaku e Paulo Dybala, infallibile dal dischetto.

Un 2023 che invece si è chiuso con la sconfitta sul campo della Juventus dopo una gara molto equilibrata. Gli scontri diretti continuano ad essere il tallone d’Achille della gestione targata José Mourinho ma al termine del girone d’andata la Roma è in piena corsa per il quarto posto, obiettivo stagionale.

A complicare la situazione l’inserimento di molte rivali che stanno sorprendendo, dal Bologna di Thiago Motta alla Fiorentina di Vincenzo Italiano che stanno raccogliendo risultati grazie a un gioco propositivo, qualità che manca alla squadra romanista.

Il tecnico portoghese potrebbe salutare la Roma a maggio dopo tre stagioni nella Capitale ma prima vuole portarla di nuovo in finale di Europa League e arrivare a conquistare il piazzamento Champions che è mancato nei precedenti due anni conclusi al sesto posto.

Stefano Sensi nel mirino della Roma, Mourinho ha dato l’ok

A prescindere dalla conferma o meno del mister al timone dei giallorossi, in questo mercato di riparazione invernale potrebbe arrivare a rinforzare il centrocampo Stefano Sensi, in uscita dall’Inter con cui ha disputato solo tre partite da agosto a oggi.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, vuole vendere il centrocampista per monetizzare dato il suo contratto in scadenza a giugno e la Roma sembra interessata a fare un’offerta.

Sensi possibile acquisto per il centrocampo, paura per il suo fisico fragile

Potrebbe invece fare le valigie in anticipo Renato Sanches, arrivato dal Paris Saint Germain in prestito ma mai in grado di integrarsi, con Mourinho che lo ha utilizzato pochissimo.

Sensi potrebbe dare qualità in mezzo al campo romanista ma a preoccupare sono le sue condizioni fisiche fragili dati i numerosi infortuni che ne hanno frenato l’ascesa una volta approdato a Milano dal Sassuolo. La società sta valutando il suo profilo e prenderà una decisione a breve.