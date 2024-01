Kvaratskhelia mi ha consigliato di andare via | Scandalo in Serie A: alla ‘polveriera Napoli’ preferisce lottare per la salvezza

Il compagno di Kvaratskhelia ha detto no al Napoli. Quello partenopeo non è l’ambiente giusto. Meglio la “tranquillità” della lotta salvezza.

Fuori dalla Coppa Italia e dalla lotta scudetto, il Napoli di Walter Mazzarri ha nella corsa al quarto posto, che vorrebbe dire qualificazione alla prossima Champions League, l’obiettivo stagionale minimo da raggiungere a tutti i costi per salvare un’annata destinata a finire presto nel dimenticatoio.

Un’annata, iniziata più che bene, con le due vittorie consecutive su Frosinone e Sassuolo, che ha presto preso però una brutta piega in seguito ai risultati altalenanti delle successive uscite che sono costati, tra le altre cose, la panchina a Rudi Garcia, esonerato lo scorso 14 novembre dopo la disfatta interna contro l’Empoli di due giorni prima.

Un esonero, quello del tecnico ex Roma e Al-Nassr, a cui ha quindi fatto seguito il ritorno all’ombra del Vesuvio di Walter Mazzarri il quale, richiamato sulla panchina azzurra dopo l’addio di dieci anni fa, non è fin qui riuscito a garantire quella continuità di rendimento che Aurelio De Laurentiis aveva immaginato al momento del suo annuncio.

Dopo l’illusoria vittoria dell’esordio sul campo del Gewiss Stadium contro l’Atalanta, il Napoli del Mazzarri-bis è infatti incappato in una serie negativa di risultati che, nelle successive otto partite, l’ha visto perdere ben cinque volte, pareggiare una e vincere solo in due occasioni.

Napoli, solo due vittorie in campionato con Mazzarri

Ingaggiato lo scorso 14 novembre per sostituire l’esonerato, Rudi Garcia, Walter Mazzarri non ha fin qui garantito al Napoli quell’inversione di marcia tanto desiderata da tifosi e addetti ai lavori. Le sole due vittorie conquistate fin qui in campionato sono infatti un bottino troppo esiguo per un tecnico il cui obiettivo è la conquista del quarto posto che vorrebbe dire Champions League.

Una Champions League che, vista la prematura eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Frosinone di Eusebio Di Francesco e i 17 punti di distacco dal primo posto dell’Inter, rappresenta, come detto, l’obiettivo stagionale minimo di una squadra che, almeno per ora, sembra solo una lontana parente di quella che appena otto mesi fa festeggiava il terzo scudetto della sua storia.

Empoli, preso un difensore georgiano: si tratta del 2004, Goglichidze

Attualmente penultimo in Serie A con 13 punti, a meno uno dalla zona salvezza, l’Empoli di Aurelio Andreazzoli mette a segno un importante colpo di mercato, portando a casa il promettente difensore centrale georgiano, Saba Goglichidze.

Schierabile all’occorrenza anche come terzino, il classe 2004 arriva nella cittadina toscana dal Torpedo Kutaisi. Nato proprio a Kutaisi, il 19enne della Nazionale georgiana Under 21 dovrebbe sostenere nei prossimi giorni le visite mediche di rito in seguito alle quali, salvo sorprese, verrà annunciato come nuovo giocatore azzurro.