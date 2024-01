Clamoroso, Higuain torna al Milan | Ma non è Gonzalo: ecco chi è l’erede con l’incredibile dettaglio che li accomuna

Il Milan potrebbe aver scovato il nuovo Gonzalo Higuain, un colpo in entrata importante per rinforzare la rosa di Stefano Pioli

In Italia Gonzalo Higuain non ha vestito solo la maglia del Napoli e della Juventus ma per sei mesi anche quella del Milan. Nel 2018 i bianconeri decidono di accettare la proposta dei rossoneri di un prestito secco per rilanciare l’attaccante che stava vivendo un momento di difficoltà, chiuso da un Cristiano Ronaldo che stava accentrando su di sé la spinta offensiva dell’intera squadra, con gli altri compagni di reparto a soffrire della situazione che ha riguardato anche Dybala.

Un Milan in costruzione e lontano parente del ciclo vincente con Stefano Pioli in panchina e Zlatan Ibrahimovic come trascinatore di un gruppo che è tornato a dire la sua in Italia e in Europa con la semifinale di Champions raggiunta la passata stagione.

Per questo motivo l’arrivo di un bomber come Higuain ha stimolato un ambiente che aveva bisogno di giocatori importanti per ritrovare entusiasmo. Il suo contributo alla causa è stato però al di sotto delle aspettative e il ritorno a Torino inevitabile.

La punta argentina ha poi concluso la sua carriera nella Serie A degli Stati Uniti, dopo tanti anni trascorsi in Italia dove si è dimostrato un attaccante completo e capace di segnare in ogni modo possibile, con il record di reti siglate in un campionato.

Brassier nel mirino del Milan, cosa lo accomuna con Higuain

Higuain è nato a Brest, cittadina francese che adesso è proprietaria del cartellino di Lilian Brassier, difensore centrale classe 1999 nel mirino del Milan per rinforzare un reparto a corto di interpreti a causa dei numerosi infortuni.

Ci sono però due fattori che rendono complicata la buona riuscita dell’operazione. Il club di Ligue 1 lo valuta non meno di 10 milioni di euro, anche se potrebbe aprire all’ipotesi di un prestito con diritto di riscatto. Inoltre anche il Monaco, Porto e il sorprendente Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, che sta guidando la Bundesliga, sono sulle tracce del giovane talento.

Il Milan in cerca di un difensore, Brassier l’obiettivo principale

Intanto dal prestito al Villareal è rientrato in anticipo Mattia Gabbia. L’esplosione di Simic, a segno al suo esordio con la prima squadra, è un’altra buona notizia per la difesa di Stefano Pioli.

Nonostante questo Cardinale è sulle tracce di almeno un altro giocatore da aggregare alla rosa in questo mercato di gennaio. Chissà se sarà proprio Brassier.