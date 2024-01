Scelgo i soldi | Tra la ‘gogna’ di Napoli e l’oro dell’Arabia non ha avuto dubbi: raggiungerà CR7 e Milinkovic

Meglio i soldi dell’Arabia Saudita che il caos di Napoli. Il giocatore ha preso la sua decisione: sarà addio la prossima estate. Già trovato l’accordo col ricco club.

Reduce dal pareggio interno per 0-0 contro il Monza, che ha fatto seguito alla due sconfitte consecutive contro Roma e Frosinone (ottavi di finale di Coppa Italia), il Napoli di Walter Mazzarri si prepara a tornare in campo questo fine settimana andando a far visita all’altalenante Torino di Ivan Juric.

Una sfida, quella dello Stadio Olimpico Grande Torino, che i partenopei saranno ovviamente chiamati a vincere per non rischiare di allontanarsi ulteriormente dal quarto posto, attualmente occupato dalla Fiorentina di Vincenzo Italiano, che vorrebbe dire Champions League.

Una Champions League che, distante, ora come ora, cinque punti, è diventata ormai da qualche settimana a questa parte, l’obiettivo stagionale minimo per Osimhen e compagni i quali, già fuori da Coppa Italia e lotta scudetto, hanno proprio nella qualificazione alla massima competizione continentale l’unico modo per salvare una stagione destinata a finire presto nel dimenticatoio.

Una stagione che, iniziata bene grazie alle due vittorie consecutive contro Frosinone e Sassuolo, ha poi visto gli azzurri piombare in un tunnel di risultati altalenanti che, tra le altre cose, sono costati la panchina a Rudi Garcia, esonerato lo scorso 14 novembre in seguito alla sconfitta contro l’Empoli di due giorni prima e sostituito, con scarsi risultati, da Walter Mazzarri, tornato all’ombra del Vesuvio a distanza di dieci anni dalla fine della sua precedente esperienza sulla panchina partenopea.

Napoli, la magia è già finita: lo scudetto conquistato la scorsa stagione è ormai solo un lontano ricordo

Arrivato ufficialmente la sera di giovedì 4 maggio 2023, in seguito al pareggio per 1-1 sul campo dell’Udinese, il terzo scudetto del Napoli è già solo un lontano ricordo nelle menti e nei cuori dei tifosi partenopei. Giunto al termine di un’annata fantastica, chiusa a quota 90 punti, a più 16 sul secondo posto della Lazio, il tricolore tuttora stampato sulle maglie azzurre è destinato a cambiare padrone al termine della stagione corrente.

Visti i 17 punti di distanza dalla prima posizione dell’Inter, è infatti molto improbabile che i campani riescano a confermarsi sul tetto d’Italia per il secondo anno consecutivo. L’unico modo che Kvaratskhelia e compagni hanno per salvare la stagione è, come detto, raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League la quale, sebbene distante attualmente solo cinque punti, non è sicuramente scontata per un gruppo che, ora come ora, sembra solo un lontano parente di quello che pochi mesi fa dominava su tutti i campi di Serie A.

Napoli, sirene arabe per Politano: sull’ex Inter ha messo gli occhi l’Al-Shabab

Legato al Napoli da un contratto che scadrà il 30 giugno 2025, Matteo Politano è una delle poche note positive della prima parte di stagione del gruppo del patron, Aurelio De Laurentiis. Un giocatore, l’ex Inter, che, impiegato complessivamente in 24 occasioni tra Serie A, Champions League e Coppa Italia, avrebbe recentemente attirato le attenzioni degli arabi dell’Al-Shabab.

Attualmente undicesimo in classifica nella Saudi Pro League, il club di Riad starebbe seriamente pensando di prelevare il giocatore dal Napoli la prossima estate. Visti i problemi legati al rinnovo, la società araba sarebbe infatti pronta a convincere il classe ’93 con un ingaggio da sette milioni di euro a stagione per tre anni. Un’offerta da capogiro che, sebbene messa momentaneamente da parte, data la volontà del giocatore di restare in Italia, potrebbe ripresentarsi nei prossimi mesi qualora il rinnovo col Napoli tanto desiderato da Politano non dovesse arrivare.