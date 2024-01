Tiago Pinto, prima ‘vendetta’ post licenziamento | A Trigoria torna l’uomo più ‘odiato’: doveva occuparsene lui

A Roma torna uno dei giocatori voluti fortemente da Tiago Pinto, prossimo a lasciare il ruolo di dirigente sportivo dei giallorossi

Il 2024 in casa Roma si è aperto con la notizia delle dimissioni di Tiago Pinto come direttore sportivo. Saluterà i giallorossi a febbraio, non rinnovando il suo contratto. A fare la differenza le valutazioni non compatibili sul mercato con il tecnico José Mourinho che ha accentrato su di sé le decisioni in merito alla rosa che ha allenato in queste tre stagioni nella Capitale.

A influire anche il rendimento di una rosa costruita con il deficit di scarse liquidità economiche e il paletto del fair play finanziario da rispettare, con l’approdo a Trigoria di tanti giocatori a parametro zero o esuberi di top club europei.

Nonostante questo da sottolineare il merito di essere riuscito a ingaggiare due fuoriclasse come Dybala e Romelu Lukaku, perni dell’attacco di una squadra che punta al quarto posto e al ritorno in Champions League la prossima stagione.

I due centravanti sono stati decisivi nella vittoria contro la Cremonese agli ottavi di finale di Coppa Italia, competizione che Mourinho vuole onorare con la possibilità di portare a casa un ulteriore trofeo dopo la Conference League conquistata il suo primo anno sulla panchina romanista.

Solbakken torna a Roma, per lui ipotesi Giappone

La scorsa stagione invece uno dei giocatori che è stato maggiormente criticato è stato Ola Solbakken. Il norvegese si è trasferito in Grecia all’Olympiakos ma la sua avventura potrebbe concludersi prima del previsto dato lo scarso minutaggio.

La Roma potrebbe ritrovarlo a Trigoria, ma sarà solo di passaggio. Secondo quanto riportato dal sito norvegese TV2 l’attaccante ha una richiesta in Giappone e può andare in prestito all’Urawa Red Diamonds.

Tiago Pinto ai saluti, mercato di gennaio con questo handicap

Mercato di gennaio che sarà influenzato dalla comunicazione della partenza di Tiago Pinto che però vorrà salutare al meglio la sua esperienza in Italia regalando gli ultimi colpi in entrata, per dare maggiori possibilità a Mourinho di raggiungere gli obiettivi prefissati.

La fase finale dell’Europa League porterà via energie fisiche e mentali per il campionato e una rosa più larga possibile potrà fare la differenza anche se gli interpreti dovranno essere all’altezza di un posto da titolare. Nei prossimi giorni qualcosa potrebbe muoversi, l’ambiente attende con fermento notizie in merito.