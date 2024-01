Pio e Amedeo lo adoravano | Da Roma al licenziamento in tronco in pochissimo tempo: è entrato in una spirale senza fine

Molto amato dal duo di comici Pio e Amedeo, dopo il passato a Roma è licenziato, momento davvero difficile per lui, ennesima delusione

Sono al cinema in questi giorni con il loro secondo film Come può uno scoglio, una commedia divertente perfetta per le vacanze natalizie e che sta facendo ottimi numeri nelle sale di tutta Italia. Pio e Amedeo sono una coppia ormai consolidata della comicità e si sono dimostrati in grado di spaziare, passando dal grande al piccolo schermo senza perdere il loro tratto distintivo spontaneo e irriverente.

Il successo in televisione è arrivato grazie al programma Emigratis, giunto alla quarta edizione nel 2022, e grazie al quale i due hanno avuto modo di intrattenere rapporti con molti calciatori famosi, soggetti ai loro scherzi.

Nella prima edizione, datata 2016, sono stati vittime delle loro burle Pirlo e Christian Vieri pizzicati a Formentera, Marco Verratti, Salvatore Sirigu e Marco Verratti in un’epica puntata con location Parigi, nel periodo in cui al PSG vi era una vera e propria colonia italiana.

E ancora indimenticabile il momento comico con alcuni giocatori della Roma dell’epoca, dal capitano Francesco Totti a Daniele De Rossi e Alessandro Florenzi, tre romani orgogliosi di vestire la maglia della propria città.

Tounkara, l’ex attaccante della Lazio rescinde dal Foggia

Pio e Amedeo sono tifosi del Foggia, squadra che milita da diverse stagioni in Lega Pro. Il club pugliese ha comunicato di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con l’attaccante Mamadou Tounkara, con un passato nella Lazio.

Per il bomber la conclusione di un’avventura mai decollata con i rossoneri e adesso la possibilità di accasarsi altrove da svincolato sfruttando anche la finestra invernale di mercato.

Il momento attuale del Foggia in Lega Pro

Un club storico del calcio di provincia il Foggia, che negli anni ’90 ha stupito tutta Italia con Zeman in panchina, capace di dare vita a un gioco prontato all’attacco e basato sullo spettacolo, senza badare alla fase difensiva.

I fasti di quel tempo sono ben lontani ma la curva continua a essere molto calorosa e di categoria superiore, segno di un legame importante tra i foggiani e la loro squadra. Nel girone C di Lega Pro intanto continua il dominio della Juve Stabia, con un ruolino di marcia che sembra non avere nessun ostacolo.