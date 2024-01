Mi vengono a prendere gli Ufo | Smalling, spunta l’inquietante retroscena social: svelato il motivo della lunga assenza

Da pedina insostituibile a fantasma: l’inesorabile declino di Chris Smalling. José Mourinho non lo aspetta più e la Roma è pronta a scaricarlo in estate.

Che fine ha fatto Chris Smalling? È questa la domanda che ormai da settimane si stanno ponendo i tifosi della Roma. Assente dalla gara di campionato dell’1 settembre contro il Milan, del difensore centrale inglese si sono completamente perse le tracce.

Un’assenza lunghissima, dovuta a un non meglio specificato problema tendineo, che ha già fatto saltare all’ex numero 12 del Manchester United la bellezza di 15 gare di Serie A, sei di Europa League e una di Coppa Italia. Ventidue gare totali saltate dal classe ’89 che avrebbero iniziato a spazientire, e non poco, José Mourinho il quale starebbe seriamente valutando la possibilità di rinunciare definitivamente a lui.

Vista la sua totale inaffidabilità, dovuta a una purtroppo estrema gracilità fisica, il tecnico portoghese avrebbe infatti deciso di affidarsi completamente, con ottimi risultati tra l’altro, ad Evan Ndicka e Diego Llorente. Due difensori, l’ivoriano e lo spagnolo, i quali, praticamente sempre in campo fin qui, sono ormai diventati elementi inamovibili nelle scelte dell’ex allenatore di Chelsea e Tottenham.

Un allenatore che, visti i tanti impegni che aspettano la sua Roma, impegnata nella corsa al quarto posto in campionato, nei quarti di finale di Coppa Italia contro la Lazio e nello spareggio europeo contro il Feyenoord, avrebbe già chiesto alla società qualche rinforzo, soprattutto in difesa, che possa dare una mano nella seconda parte di stagione che scatterà il prossimo fine settimana con la prima giornata del girone di ritorno.

Roma, servono difensori: Tiago Pinto guarda in Premier League

Con Smalling out fino a marzo e Ndicka pronto a volare in Coppa d’Afroca con la sua Costa d’Avorio, José Mourinho avrebbe chiesto al direttore sportivo capitolino, Tiago Pinto qualche rinforzo per il reparto difensivo in vista della serrata seconda parte di stagione.

Un rinforzo difensivo che, stando a quanto venuto a galla in queste ore, potrebbe giungere nientemeno che dalla Premier League dove sarebbe già stato bloccato Eric Dier del Tottenham. Un elemento, il classe ’94 inglese, che, allenato dal tecnico lusitano ai tempi della sua esperienza sulla panchina degli Spurs, potrebbe atterrare all’ombra giallorossa del Colosseo già nei prossimi giorni.

Roma, ecco cosa sta ritardando il rientro in campo di Smalling

Assente, come detto, dalla sfida casalinga di campionato contro il Milan dello scorso 1 settembre, Chris Smalling starebbe combattendo ormai da mesi con un fastidioso problema tendineo che gli ha già fatto saltare la bellezza di 22 partite tra Serie A, Europa League e Coppa Italia. Un problema tendineo, non meglio specificato, la cui guarigione, secondo voci di corridoio social (in particolare, X), sarebbe ostacolata dalle estreme abitudini vegane del giocatore. Altri sostengono, ovviamente a mo’ di burla, che l’inglese sia sparito a causa degli alieni. Niente più che simpatiche congetture dei tifosi romanisti, nostalgici del loro centrale di fiducia.

Abitudini che, secondo alcuni tifosi e vari addetti ai lavori, non starebbero giovando alla salute mentale e fisica del giocatore che, lontano dai campi da tantissime settimane, sta seriamente rischiando di veder stracciato il suo contratto con la Roma la quale, vista la sua totale inaffidabilità, avrebbe già fatto comprendere di non essere più disposta ad aspettarlo.