Cuadrado, tradimento a ripetizione | Spunta uno scenario clamoroso: rescinde per firmare con l’altra big di Serie A

Cuadrado pronto a rescindere il contratto che lo lega all’Inter, altro tradimento in vista e firma per una rivale e Big della Serie A

Arrivato come svincolato nella scorsa sessione estiva, Juan Cuadrado si è ben inserito nello spogliatoio interista e ha giocato un buon numero di partite fino all’infortunio rimediato nel mese di dicembre e che lo terrà lontano dal terreno di gioco probabilmente sino ad aprile, con Beppe Marotta già pronto a intervenire per trovare un sostituto in questo mese di trattative.

Il colombiano è approdato ad Appiano Gentile dopo diverse stagioni trascorse con la maglia della Juventus e si è reso utile alla causa, mettendosi a disposizione e mostrando la sua esperienza anche in campo internazionale e la sua capacità di spingere sulla fascia.

Un rinforzo importante e arrivato a parametro zero per rinforzare gli esterni della squadra guidata da Simone Inzaghi, a un passo dalla conquista del titolo di Campione d’inverno in Serie A grazie a una media punti di altissimo livello.

La seconda parte della stagione sarà altrettanto impegnativa con gare ravvicinate. L’eliminazione dalla Coppa Italia non toglierà energie da conservare in vista del rush finale in campionato e della fase conclusiva della Champions League, a partire dagli ottavi di finale contro l’Atletico Madrid.

Cuadrado al Milan come vice Calabria, la possibile operazione della prossima estate

A fine stagione Cuadrado potrebbe però salutare i nerazzurri e accasarsi dai rivali del Milan con il ruolo di vice Calabria. Il terzino seguirebbe le orme di campioni come Pirlo, Baggio e Christian Vieri che hanno militato in entrambe le compagini milanesi.

Un trasferimento che sarebbe gradito a Stefano Pioli che si giocherà la riconferma in questi primi mesi del 2024, partiti con la convincente vittoria contro il Cagliari ma con un rendimento che deve essere migliorato decisamente.

Il momento del Milan, dai tanti infortuni a un ritrovato Jovic

Difesa milanista che è al momento a corto di interpreti a causa dei numerosi infortuni che sono capitati anche a molti titolari. Per questo motivo è rientrato dal prestito in Liga Gabbia per avere un centrale in più da schierare.

L’assenza di Tomori, in particolare, si farà sentire ma il gruppo sembra essersi ricompattato e un Luka Jovic finalmente decisivo e incisivo in area di rigore sembra essere un motivo in più per sperare in una ripresa.