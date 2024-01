Milan? No, grazie: preferisco la 10ma posizione | Pioli lo voleva a tutti i costi, ma lui preferisce un campionato tranquillo

Un obiettivo di mercato dei rossoneri preferisce un campionato tranquillo invece che lottare e guadagnarsi il posto in una grande squadra.

Da diversi mesi ormai i tifosi del Milan attendevano con ansia la sessione invernale di calciomercato per osservare l’operato della società e sperare in alcuni rinforzi che avrebbero potuto cambiare, in positivo, la tribolata e altalenante stagione in corso.

In questi primi giorni di calciomercato, a fronte dei tanti calciatori infortunati, soprattutto in difesa, la partenza di Bennacer e Chukwueze per la Coppa d’Africa e l’ormai prossima cessione di Rade Krunic, in rotta con tecnico e società, i dirigenti rossoneri hanno fin qui chiuso soltanto il rientro, con sei mesi d’anticipo dal prestito al Villareal, di Matteo Gabbia.

Nel mirino dei rossoneri c’è pure il terzino destro, ma all’occorrenza anche centrale di difesa e di centrocampo, Terracciano del Verona. Quest’ultimo, però, viene seguito anche da Fiorentina e Juventus e difficilmente il Milan vorrà partecipare ad aste per accaparrarselo. Al netto del giovane veronese, però, al Diavolo servirebbe comunque un altro difensore, vista la situazione infortuni.

Le prestazioni convincenti dei due ragazzi della Primavera, Simic e Jimenez, però, hanno un po’ ridotto l’emergenza in casa rossonera. Emergenza che, secondo diversi addetti ai lavori e tifosi, sarebbe da fronteggiare anche a centrocampo ed in attacco. Per la prima linea la dirigenza rossonera è da tempo alla ricerca di un vice Giroud.

Attacco Milan, Jovic scala posizioni e si prende la fiducia

In estate era stato vicinissimo Taremi dell’Arsenal, poi è saltato tutto ed alla fine è arrivato a Milanello, Luka Jovic. L’attaccante serbo è stato rilevato con la formula del prestito gratuito annuo dalla Fiorentina, ma con la possibilità di poter essere messo sotto contratto a zero a fine stagione. Dopo un inizio pieno di incertezze e molto deludente, ora l’ex Real Madrid pare essere esploso.

Dall’inizio del mese di dicembre ad oggi sono cinque le reti, condite anche da due assist, messe a referto da Jovic in appena sei partite. Il serbo è il giocatore della nostra Serie A ad aver preso parte a più gol nel corso dell’ultimo mese. Prestazioni importanti che avrebbero fatto propendere il Milan ad abbandonare le piste che i dirigenti rossoneri stavano seguendo per rinforzare l’attacco già a gennaio.

Mercato, ex obiettivo del Milan vicino al Wolfsburg

Ora, molto probabilmente, si continuerà a dare fiducia a Giroud e Jovic fino a giugno e poi si deciderà su chi dei due puntare per il futuro. Entrambi sono a scadenza di contratto e uno dei due lascerebbe spazio al grosso investimento che i dirigenti rossoneri intendono fare durante la prossima estate per una punta di spessore e peso.

Punta che non sarà quindi il giovane francese Hugo Ekitike che in estate era stato seguito a lungo proprio dal Milan. Ora, dopo sei mesi da separato in casa al Paris Saint Germain, il ragazzo transalpino è pronto per una nuova esperienza, con i tedeschi del Wolfsburg che, secondo l’Equipé, avrebbero accelerato con i parigini per assicurarselo in prestito.