Paratici e Nedved ci persero la testa | Ora si libera GRATIS: entro il 31 gennaio arriva il colpo dell’anno per Allegri

Paratici e Nedved volevano portarlo alla Juventus, ma la trattativa non decollò mai. Ora è finito fuori rosa e dall’1 luglio sarà libero di cercarsi una nuova squadra.

Messa in cassaforte la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia, grazie al reboante 6-1 rifilato poche ore fa alla malcapitata Salernitana di Pippo Inzaghi, la Juventus di Massimiliano Allegri si prepara a far visita, a campi invertiti, proprio ai campani del tecnico piacentino in occasione della 19esima giornata di campionato in Serie A.

Una sfida, quella dello Stadio Arechi, valevole per l’ultima gara del girone d’andata, attorno alla quale, vista l’apertura ufficiale delle trattative, stanno ruotando, proprio in queste ore, notizie che riferiscono di una Vecchia Signora alla disperata ricerca di un centrocampista di qualità che vivacizzi un po’ il suo gioco.

Un centrocampista, cercato ormai da tantissimo tempo, che, viste le squalifiche di Pogba e Fagioli, serve non solo per migliorare e velocizzare la manovra, ma anche per rinfoltire un reparto che, al di là dei risultati, ha sicuramente bisogno di un centrale puro che faccia di tanto in tanto tirare il fiato ai vari titolari.

Titolari come Rabiot, Locatelli, Miretti e McKennie che, utilizzati praticamente sempre da Massimiliano Allegri, accoglierebbero certamente con gioia eventuali rinforzi i quali, dato il secondo posto a meno due dall’Inter, farebbero chiaramente comodo al tecnico toscano, il quale sarà chiamato a confermarsi innanzitutto in zona Champions League dopo l’esclusione a tavolino della scorsa stagione.

Juventus, scudetto e qualificazione in Champions per puntare a un centrocampista centrale di livello

Come detto, la Juventus è alla ricerca di un centrocampista centrale puro che dia vivacità e velocità a un reparto centrale, quello bianconero, decisamente troppo lento e macchinoso per una squadra impegnata, ora come ora, nella corsa al 37esimo scudetto della sua storia.

Uno scudetto che, qualora arrivasse, farebbe pervenire nelle casse della società del presidente Ferrero la bellezza di 23 milioni di euro i quali, uniti ai dieci garantiti dall’Uefa per l’ottenimento della qualificazione in Champions League, potrebbero essere investiti per l’acquisto di un centrocampista di caratura internazionale che, visti i quasi certi impegni europei della prossima stagione, dovrà necessariamente figurare nella rosa della Juventus targata 2024-2o25.

Fiorentina, Castrovilli via a zero in estate: l’ex numero dieci viola è stato messo fuori rosa

Legato alla Fiorentina da un contratto che scadrà il prossimo 30 giugno, Gaetano Castrovilli è pronto a fare le valigie e lasciare Firenze al termine della stagione. Non considerato più in riva all’Arno anche a causa del mancato trasferimento estivo al Bournemouth, all’ex numero dieci viola sarebbe infatti già stato comunicato l’intento della società di non volerlo trattenere oltre il 30 giugno di quest’anno.

Una decisione, per certi versi incontestabile, quella presa dal patron della Viola, Rocco Commisso il quale, dati i continui guai fisici occorsi al giocatore nel corso degli ultimi due anni, avrebbe deciso, stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport, di metterlo definitivamente fuori rosa, lasciandolo di conseguenza libero di cercarsi una nuova squadra per la prossima stagione.