Spunta una clamorosa clausola | Ne era a conoscenza solo Ancelotti: saccheggiato il gioiello della Serie A

Real Madrid, Carlo Ancelotti sorprende tutti. Il tecnico italiano ha operato completamente nell’ombra. Neanche il Milan se lo sarebbe mai aspettato.

Reduce da una formidabile striscia di 18 risultati utili consecutivi (15 vittorie e tre pareggi) tra Liga e Champions League, il Real Madrid di Carlo Ancelotti si prepara ad affrontare i modesti castiglianoleonesi dell’Arandina nel match valevole per i sedicesimi di finale di Coppa del Re, in programma domani (sabato 6 gennaio) alle 21.30.

Una sfida, quella contro la formazione della quarta serie spagnola, che il tecnico italiano sfrutterà per far giocare chi ha avuto meno spazio in campionato dove, dopo il girone d’andata, guida la classifica con 48 punti, a pari merito con il sorprendente Girona di Michel.

Un campionato che, sfumato largamente lo scorso anno, visto il secondo posto a meno dieci dal Barcellona di Xavi, è chiaramente, insieme alla Champions League e alla coppa nazionale, uno degli obiettivi stagionali del prestigiosissimo club del presidente, Florentino Perez.

Un presidente, il classe ’47 iberico, che, nonostante le tantissime vittorie dell’ultimo decennio, non sembra aver alcuna intenzione di mollare la società madridista la quale, tornata nelle sue mani nel 2009, è diventata, anche grazie a lui, una delle più vincenti della storia del calcio.

Real Madrid, niente Brasile per Ancelotti: il tecnico italiano ha rinnovato fino al 2026

Il suo approdo sulla panchina della nazionale brasiliana sembrava ormai cosa fatta, eppure Carlo Ancelotti ha sorpreso tutti, rifiutando la ricca offerta della federazione verdeoro per restare al Real Madrid fino al 30 giugno 2026.

Senza che nessuno se ne accorgesse, il tecnico italiano ha infatti firmato nella giornata di venerdì 29 dicembre, il rinnovo di contratto col club del presidente Perez per le prossime due stagioni. Una grande dimostrazione di fiducia, quella mostrata dalla società capitolina nei confronti del tecnico italiano, che i tifosi madridisti sperano possa portare, nei prossimi mesi, alla conquista di Liga, Coppa del Re e Champions League.

Milan, il Real Madrid monitora Jimenez: ecco il piano dei blancos per riportarlo alla base

Impiegato da Stefano Pioli nella vittoriosa gara di Coppa Italia contro il Cagliari di martedì 2 gennaio, Alejandro Jimenez è già balzato al centro dell’attenzione per le notevoli qualità messe in mostra durante la sfida coi sardi. In prestito al Diavolo dal Real Madrid con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a cinque milioni di euro, il giovane talento spagnolo è pronto a essere riscattato dal club rossonero la prossima estate.

Un riscatto che, qualora dovesse concretizzarsi, metterebbe a disposizione del tecnico dei meneghini un elemento giovane ma già formato per giocare ad alti livelli sul quale, stando quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i blancos potrebbero esercitare, a partire dall’estate 2025, un contro-riscatto la cui base di partenza dovrebbe aggirarsi intorno ai dieci milioni di euro.