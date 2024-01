Mourinho, sembrava tutto fatto ma è saltato all’ultimo | La reazione di Huijsen è imperdibile: proprio non ci voleva andare

Dopo i tanti problemi avuti dai giallorossi in difesa, ora lo Special One può finalmente avere il suo rinforzo per la seconda parte di stagione.

Un’operazione che davvero nessuno avrebbe immaginato, ma che nelle ultime ore ha preso sempre più corpo, diventando realtà. Dean Huijsen, giovane difensore olandese classe 2005, di proprietà della Juventus, nonostante sembrava ad un passo dal Frosinone, è passato in prestito alla Roma fino a fine stagione.

Il calciatore è già a Roma, supererà le visite mediche e diventerà un calciatore giallorosso fino a giugno. Alla Juventus vanno 700mila euro per il prestito secco ed il centrocampista Cherubini, Capitano della Primavera capitolina. Se il giovane difensore olandese dovesse collezionare almeno dieci partite con la sua nuova maglia, l’ammontare della cifra che entrerà nelle casse juventine scenderebbe a 500mila euro.

Operazione che rende un po’ tutti contenti. Il calciatore che, dopo l’abbraccio di sabato sera scorso con Mourinho nel posto Juve-Roma aveva spinto e cercato di convincere il padre per vestire la maglia giallorossa; la Roma ed il suo allenatore che ora hanno un nuovo difensore; la Juventus che potrà veder crescere un calciatore su cui intende fare affidamento in una piazza importante e con pressioni non indifferenti.

Proprio queste ragioni hanno spinto la Juventus ad accettare la proposta della Roma e a fare dietrofront con il Frosinone che era pronto ad accogliere a braccia aperte Huijsen e a riunirlo con i vari Barrenechea, Soulé e Kaio Jorge che già da qualche mese stanno vivendo l’esperienza ciociaria in prestito proprio dalla Juve. A convincere i bianconeri ulteriormente ci ha pensato anche la cifra pattuita per il prestito secco che entrerà in cassa.

Mercato, rinforzo in difesa per Mou

Ora, la Roma può aggiungere un tassello di talento, anche se di poca esperienza, all’interno della propria rosa e soprattutto della propria difesa. Retroguardia che, dopo la partenza di N’Dicka per la Coppa d’Africa, era rimasta con i soli Mancini e Llorente a disposizione, oltre che con l’adattato Cristante. Smalling, infatti, sembra vicino al rientro, ma manca da settembre e non dà più le giuste garanzie.

Kumbulla è ancora lontano dal rientro in campo e non potrà essere in condizione prima di qualche mese, così i giallorossi, dopo aver scartato l’ipotesi Bonucci e compreso le difficoltà per arrivare ad altri obiettivi di cui si è parlato in queste settimane, hanno cercato l’affondo per Huijsen, riuscendo a strappare il doppio sì: del calciatore e della Juventus.

Mercato, Kehrer passa dal West Ham al Monaco

Tra gli obiettivi della Roma per la difesa in questa sessione invernale di calciomercato c’era anche il tedesco Thilo Kehrer. Il 27enne, ex Paris Saint Germain tra le altre, è ufficialmente un calciatore del Monaco che è riuscito ad ottenere il prestito secco fino a giugno.

Kehrer, acquistato in estate dal West Ham, non ha trovato molto spazio, soprattutto in Premier League, ed ha chiesto di andare a giocare altrove. Nonostante l’interesse anche di Milan e Roma, tra le altre, è stato il club monegasco il più veloce di tutti e ad assicurarsi le prestazioni del duttile difensore tedesco, capace di agire sia da terzino che da difensore centrale.