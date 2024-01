Lo hanno comunicato a Berardi | Niente Juve, cessione immediata in MLS: cifra a 7 zeri per convincere Carnevali

L’amministratore delegato del Sassuolo si è convinto a cedere negli Stati Uniti uno dei calciatori della sua rosa.

Il Sassuolo non sta attraversando esattamente un periodo positivo i campionato. Dopo il buon inizio e le vittorie sorprendenti e rumorose contro Inter e Juventus (i romagnoli sono stati gli unici a riuscire a battere le due squadre in testa alla classifica), i neroverdi hanno rallentato parecchio ed ora sono a ridosso della zona retrocessione.

La posizione di Mister Dionisi, almeno finora, non è in bilico, ma la società non vuole ulteriori passi falsi in Serie A. La sessione invernale di calciomercato, appena cominciata, potrebbe portare qualche novità, ma di sicuro non porterà via da Sassuolo, il Capitano e bomber della squadra, Domenico Berardi.

L’attuale vice capocannoniere della Serie A, quindi, dietro solo a Lautaro Martinez, resterà in Emilia Romagna e cercherà di tirar fuori, come successo negli scorsi anni, la squadra dal periodo difficile e dalle sabbie mobili di una zona bassa della classifica che da quelle parti non piace proprio a nessuno.

Anche per questa stagione, quindi, il matrimonio tra Berardi e la Juventus non si farà di sicuro. Dopo essere stato di proprietà del club bianconero, l’esterno d’attacco della Nazionale, però, non gioca mai con la maglia del club più titolato d’Italia e passa a titolo definitivo al Sassuolo nell’estate del 2013. Da lì non si è più mosso, anche e nonostante il corteggiamento juventino, arrivato in altre due occasioni.

Berardi-Juve, un matrimonio che non s’ha da fare

Una di queste si è verificata durante la scorsa estate, quando Giuntoli ha provato in tutti i modi a portarlo alla Juventus. L’ad del Sassuolo Carnevali, però, ha rifiutato ogni proposta fatta dal club bianconero anche perché, ad agosto inoltrato, non avrebbe avuto modo di sostituire a dovere il Capitano e bomber della squadra.

Si pensava che la trattativa potesse riaprirsi a gennaio, ma Carnevali, dichiarando che i calciatori importanti di una squadra non si muovono a metà campionato, ha ribadito, ancora una volta, l’incedibilità di Berardi. Un matrimonio, quello tra l’attaccante azzurro e la Juventus, che sembra non potersi proprio fare.

Sassuolo, vicina la cessione di un esubero

Il Sassuolo, intanto, sembra orientato a farla una cessione, anche se riguardante un calciatore che è completamente fuori dagli schemi del tecnico Dionisi. Si tratta, secondo quanto riferisce Sky Sport, di quella che porterebbe Agustin Alvarez in MLS, al New York City. La formula potrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto.

Alvarez, arrivato in Italia dal Penarol a luglio 2022, ha deluso molto le aspettative, collezionando in una stagione e mezza solo 22 presenze, quasi tutte da subentrante, condite da 1 gol e 1 assist. Per questo, per l’uruguayano si apre l’ipotesi cessione già in questo mercato di gennaio.