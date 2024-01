Giuntoli, ti ricordi Jorginho? | La riconoscenza è finita: ti sta ‘rubando’ un patrimonio da 40 milioni di euro

Il dirigente bianconero si era trovato con il centrocampista italo-brasiliano al Napoli e poi lo aveva ceduto al Chelsea.

Cristiano Giuntoli è diventato negli ultimi anni uno dei dirigenti più popolari, conosciuti e stimati d’Italia. Non è un caso, infatti, se già dalla primavera scorsa, fino ad arrivare ai primi mesi estivi, la Juventus, che aveva il bisogno di rinnovare e rifondare l’intera classe dirigenziale, ha fatto carte false per portarlo a Torino, sbaragliare la concorrenza e toglierlo al Napoli.

Aurelio De Laurentiis ha fatto il possibile inizialmente per tenerlo, ma poi ha capito che la volontà di Giuntoli era quella di provare una nuova esperienza ed ha così deciso di lasciarlo andare anche se ad una diretta concorrente per le zone alte della classifica.

I frutti del lavoro del nuovo Football Director bianconero cominciano già a farsi vedere anche alla Juventus, ma prima si erano già visti a Carpi e Napoli. Con i biancorossi, anche grazie al suo lavoro, Giuntoli è riuscito a regalare una Serie A mai vista prima da quelle parti, mentre in azzurro, grazie anche al lavoro di De Laurentiis, di Spalletti e degli allenatori che si sono succeduti negli anni, è arrivato uno storico Scudetto.

Il lavoro di Giuntoli a Napoli è cominciato quando sulla panchina partenopea sedeva Maurizio Sarri. I due hanno portato risultati positivi e lo Scudetto sembrava poter essere realtà già nel 2018 prima della grande delusione di Firenze. A comporre quella squadra, ad esserne elemento fondamentale ed imprescindibile per il centrocampo, c’era anche Jorginho.

Jorginho, dal Napoli ai grandi successi al Chelsea

Il centrocampista italo-brasiliano, prelevato qualche stagione prima dal Verona durante una sessione invernale di calciomercato, fu ceduto al Chelsea, proprio da Giuntoli, nell’estate 2018 per poco meno di 60 milioni di euro. Jorginho fu una richiesta esplicita proprio di Sarri che era da poco stato scelto come il nuovo tecnico del club londinese.

A Londra Jorginho vince tutto. Europa League, Champions League, Coppe nazionali, ma soprattutto è protagonista assoluto di questi successi, in quanto nessun allenatore vuole rinunciarci. Nell’estate 2021, inoltre, a meno di un paio di mesi dal trionfo in Champions, si toglie la grande soddisfazione di vincere anche l’Europeo con la maglia azzurra.

Mercato, Boniface preferisce Jorginho a Giuntoli

Poi sono arrivati tempi meno sereni. I rigori fondamentali sbagliati con l’Italia e la cessione all’Arsenal dove non è una primissima scelta dell’allenatore Arteta. Proprio l’Arsenal di Jorginho, intanto, ha messo gli occhi sul bomber nigeriano del Bayer Leverkusen, Victor Boniface. L’attaccante classe 2000 è la punta di diamante e titolare della squadra che più di tutte sta sorprendendo e dominando in Europa.

Su di lui ci sono gli occhi di mezza Europa ed anche di club italiani come Napoli, Milan, ma soprattutto, proprio la Juventus di Cristiano Giuntoli. L’interesse dell’Arsenal che pare fare sul serio per Boniface per la prossima estate, secondo alcune indiscrezioni dei tabloid inglesi, potrebbe sbaragliare definitivamente la concorrenza.