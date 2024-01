Definì CR7 il male del calcio | Ma non gli ha portato fortuna: licenziato in tronco, non lo vogliono più

Dalle critiche a Cristiano Ronaldo al licenziamento immediato: l’ex compagno di Cr7 è stato esonerato dal glorioso club inglese.

Attualmente tra le file dell’A-Nassr, al quale si è legato il 30 dicembre 2022, Cristiano Ronaldo continua a divertirsi e a stupire nella Saudi Pro League. Secondo in classifica con la formazione gialloblù, a sei punti di distanza dalla prima posizione dell’Al-Hilal, Cr7 comanda la classifica cannonieri del massimo campionato arabo con 20 gol, davanti al serbo Aleksandar Mitrovic, fermo a 17.

Un impatto a dir poco fantastico, quello del classe ’85 nel suo primo anno in Arabia Saudita, che ha completamente adombrato i 15 mesi non proprio fortunati al Manchester United dal quale si è rumorosamente separato nel novembre 2022 a causa dei numerosi dissidi con la famiglia Glazer e il tecnico, Erik ten Hag.

Due figure, queste, aspramente screditate da Cr7 il quale, prima di risolvere consensualmente il proprio rapporto coi Red Devils, ha avuto anche il tempo di rispondere alle critiche mossegli dagli ex compagni Gary Neville e Wayne Rooney, i quali lo avevano invitato a farsi da parte vista l’età ormai avanzata.

Critiche, arrivate poco tempo dopo l’intervista rilasciata il 14 novembre 2022 dall’asso portoghese al giornalista Piers Morgan, alle quali lo stesso talento nato a Funchal rispose a tono supponendo come i due ex compagni fossero stati mossi, in realtà, da invidia e bisogno di notorietà.

Rooney, quanta invidia nei confronti di Cr7: a quasi 39 anni brilla ancora la stella dell’asso portoghese

Compagni di squadra al Manchester United dal 2004 al 2009, Cristiano Ronaldo e Wayne Rooney sembrano ora essersi un po’ allontanati a causa delle critiche mosse dall’ex attaccante inglese al sette più famoso del pianeta durante un’intervista rilasciata alla Cnn nel novembre 2022.

Un’intervista, caratterizzata anche da tanti elogi rivoti dall’ex numero dieci dei Red Devils al suo ex compagno, nel corso della quale, però, è balzato purtroppo al centro dell’attenzione l’invito velato a lasciare il Manchester United a causa di un declino dovuto all’età, inevitabile. Un declino, ad ogni modo neanche lontanamente percepito dal 38enne lusitano che, senza girarci troppo intorno, sottolineò subito come il suo ex compagno di reparto fosse, a suo dire, solo invidioso della sua straordinaria forma fisica e della sua grande capacità di giocare ancora ad alti livelli.

Birmingham City, esonerato Rooney: fatale all’ex United la sconfitta contro il Leeds

Approdato sulla panchina del Birmingham City lo scorso 11 ottobre in sostituzione dell’esonerato John Eustace, Wayne Rooney non è più, ormai da qualche ora, l’allenatore dei Blues. Fatale, all’ex tecnico del Dc United, la sconfitta esterna di lunedì 1 gennaio contro il Leeds di Daniel Farke.

Una sconfitta, l’ottava per il classe ’85 come tecnico della prima squadra della società azzurra che, condotta alla vittoria solo in due occasioni, ha deciso di interrompere anzitempo (il contratto di Rooney sarebbe scaduto nel 2026) il proprio rapporto con l’ex attaccante inglese il quale, almeno per le prossime partite, verrà sostituito dal tecnico ad interim, Steve Spooner.