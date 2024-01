100.000 euro ogni volta che non gioca | Giuntoli lo cede alla rivale, ma si tutela con la clausola ‘presenza obbligatoria’

Juventus, il giovane talento va in prestito all’acerrima rivale. Già stabilite le condizioni dell’affare: Giuntoli l’ha studiata benissimo.

Reduce dall’importantissima vittoria interna di sabato scorso contro la Roma di José Mourinho, la Juventus di Massimiliano Allegri si prepara a scendere in campo, tra poche ore, contro la Salernitana di Pippo Inzaghi per il match di Coppa Italia, valevole per gli ottavi di finale.

Un match, quello tra piemontesi e campani, in programma all’Allianz Stadium, attorno al quale, com’è tradizione in questo periodo dell’anno, stanno ruotando notizie di calciomercato più o meno attendibili secondo le quali la Vecchia Signora starebbe valutando la possibilità di cedere in prestito a una storica rivale uno dei suoi giovani, chiuso in bianconero causa della folta concorrenza nel suo ruolo.

Un giovane, che potrebbe seguire le orme di Matias Soulé e Kaio Jorge i quali, attualmente in prestito al Frosinone, molto bene stanno facendo in Ciociaria agli ordini di Eusebio Di Francesco. Un piano studiato nei minimi dettagli da Cristiano Giuntoli, quello di mandare i giovani talenti bianconeri a farsi le ossa in altre squadre, che potrebbe rivelarsi fondamentale per il futuro della Juventus.

Un futuro che, che si spera possa essere roseo tanto in Italia quanto in Europa, che dovrà appoggiarsi inevitabilmente sull’acquisita maturità dei giovani talenti zebrati i quali, una volta tornati alla base, dovranno progressivamente dimostrare di essere degni di indossare la gloriosa maglia della Juventus.

Juventus, si valuta il prestito di Huijsen: l’olandese piace alla Roma della famiglia Friedkin

Impiegato solo una volta, per 12 minuti, nella gara vinta a San Siro contro il Milan lo scorso 22 ottobre, Dean Huijsen potrebbe lasciare la Juventus nei prossimi giorni per accasarsi in prestito alla Roma di José Mourinho, pronta a concedergli più spazio di quello finora ottenuto all’ombra della Mole.

Un prestito, la cui formula precisa non è stata ancora comunicata, che potrebbe giovare tanto ai giallorossi, privi ormai da tempo di Chris Smalling e prossimi a salutare Ndicka per la Coppa d’Africa, quanto ai bianconeri, che potrebbero veder crescere e maturare il proprio difensore centrale prima di riportarlo, magari già la prossima estate, sui campi della Continassa.

Juventus, Huijsen in prestito alla Roma: Giuntoli pensa a una mossa clamorosa

Dean Hujsen, come detto, piace molto alla Roma di José Mourinho la quale, vista l’estrema necessità di rinfoltire il proprio reparto arretrato, potrebbe presto chiedere ufficialmente alla Juventus il prestito del giovane difensore centrale olandese.

Un prestito, che potrebbe concretizzarsi già nei prossimi giorni, che Cristiano Giuntoli potrebbe far poggiare su un accordo assai particolare secondo il quale, come suggerito anche da un utente su X, ogni volta che Huijsen non verrà impiegato da Mourinho per almeno 50 minuti, la Roma dovrà pagare alla Vecchia Signora una “multa” da vari mila euro. Un suggerimento particolarmente fantasioso, quello comparso sul noto social un tempo conosciuto come Twitter, dal quale però il Football Director bianconero potrebbe trarre sicuramente spunto. Vedremo quindi cosa accadrà nei prossimi giorni.

Se lo vuole la Roma, la farei semplice.

Prestito oneroso a 1,5 milioni di euro.

Ogni partita in cui gioca almeno 50 minuti si scontano 100k. — Yazid (@Yazid_gd) January 3, 2024