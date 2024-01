Non andarci, sprechi solo il tuo tempo | Di Maria fa saltare la trattativa: in Serie A non c’è posto per la tecnica

L’ex ala del Real Madrid e della Juventus, attualmente al Benfica, ha fatto saltare una trattativa che sembrava già terminata.

Un calciatore meraviglioso, formidabile, una delizia per gli occhi, uno dei giocatori più forti e tecnicamente dotati che hanno calcato i grandi palcoscenici calcistici negli ultimi dieci-quindici anni. Con la sua classe è riuscito ad essere fondamentale per la vittoria di Copa America e Mondiale della sua Argentina che, oltre che su quella di Messi, ha potuto contare anche sulla sua esperienza, sul suo carisma e sul suo valore tecnico.

Parliamo di Angel Di Maria, esterno d’attacco dal piede mancino che attualmente milita nel Benfica, società portoghese con cui aveva cominciato la sua carriera europea e con cui ha deciso di chiuderla dopo il deludente anno alla Juventus.

Per El Fideo, la stagione in Italia, con Allegri a guidarlo in panchina, è stata molto deludente. Molti pensavano che il calciatore avesse firmato con i bianconeri, dopo la fine della sua esperienza con il Paris Saint Germain, anche per tenersi in forma per il Mondiale di Qatar (ricordiamo che lo scorso anno il Mondiale si giocò tra novembre e dicembre, nel pieno della stagione) e che esclusivamente a quello avrebbe pensato.

Ora, in fondo, si può dire che ‘quei molti‘ avevano ragione. Di Maria si è preservato fino a novembre per arrivare al top in Qatar e poi non è sembrato il massimo come professionista dopo il Mondiale, facendo soltanto intravedere, qua e là, sprazzi della sua immensa classe. Doti di cui la Juventus non ha potuto usufruire quasi mai e che hanno portato al termine del rapporto a fine stagione.

Di Maria, il fallimento in Italia. I motivi

Anche tra Di Maria l’allenatore bianconero, Massimiliano Allegri, il feeling non è mai scattato e, dopo una lunga serie di problemi fisici e di partite non all’altezza della sua classe, l’argentino, a fine stagione, è spesso anche finito ai margini della rosa allenata dal tecnico livornese.

Anche il calcio italiano, forse, non è propriamente il parco giochi ideale per uno con le caratteristiche tecniche e fisiche di Di Maria che, non a caso, ha deliziato i campi portoghesi, spagnoli e francesi, trovando estrema difficoltà, invece, in campionati più aggressivi e maschi come quello italiano, ma anche quello inglese, in cui ha giocato per un anno con la maglia del Manchester United.

Marcos Leonardo, niente Roma. Andrà al Benfica

Di Maria pare essere stato fondamentale anche per la scelta di Marcos Leonardo. L’ormai ex attaccante del Santos ha firmato con il Benfica, squadra in cui milita attualmente El Fideo, per circa 18 milioni di euro ed a breve sarà un nuovo calciatore del club lusitano.

Marcos Leonardo, come ricorderete, in estate era stato vicinissimo alla Roma che aveva trovato l’accordo sia con lui che con il Santos. L’affare saltò, anche se in quel caso sembrava soltanto essere stato rimandato, per la volontà del club brasiliano di trattenere il talento classe 2003 fino alla fine del campionato, anche per giocarsi tutte le chances di una permanenza nella massima serie brasiliana. Il Santos, però purtroppo, è retrocesso per la prima volta nella sua storia ed ora per il giovane attaccante si aprono le porte del calcio europeo.