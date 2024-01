È la reincarnazione di Walter Samuel | Ma stavolta snobba l’Inter e sceglie il bianconero: colpo da fantascienza a 0€

Si è ormai aperta la sessione invernale di calciomercato e uno dei primi colpi arriva in bianconero a zero euro.

Nella sua carriera, tra Argentina, Italia, Spagna e Svizzera, è stato denominato “The Wall” (Il Muro) e non poteva essere di certo un caso. Walter Samuel, infatti, soprattutto nel primo decennio degli anni 2000, è stato uno dei migliori difensori in circolazione, ma soprattutto dava quella netta sensazione che, se in giornata e in condizioni fisiche ottimali, difficilmente qualche attaccante sarebbe passato dalle sue parti.

In Italia è stato una bandiera della Roma, con cui ha giocato dal 2000 al 2004, ma soprattutto dell’Inter, la cui maglia ha vestito dal 2006 al 2014. In mezzo alle due esperienze italiane anche una fugace avventura al Real Madrid dove, come succedeva spesso in quegli anni, non è riuscito ad imporsi ai suoi altissimi livelli.

Samuel, a livello di club, ha vinto davvero tutto. Una Copa Libertadores con il Boca Juniors nel 2000, lo Scudetto a Roma nella stagione successiva e la Champions League con l’Inter nel 2010 sono i successi più significativi ed importanti, ma la bacheca del difensore argentino da calciatore è davvero impressionante.

Ora, è collaboratore tecnico e fa parte dello staff del CT. dell’Argentina, Scaloni e si è tolto anche la soddisfazione di far parte della spedizione che in Qatar ha riportato l’Albiceleste in cima al Mondo. Il ricordo più bello e significativo di Samuel, però, ce lo hanno soprattutto i tifosi dell’Inter.

Mercato, il nuovo Samuel si tinge di bianconero

In nerazzurro, infatti, l’ex arcigno centrale di difesa è stato uno dei protagonisti della squadra che è riuscita a portare a casa lo storico Triplete ed insieme a Lucio formava la coppia di centrali che proteggeva il portiere Julio Cesar dagli attacchi avversari. Possente, aggressivo, non velocissimo, ma dotato di uno stacco aereo imperioso e di un buon piede sinistro, Samuel si è tolto in carriera anche lo sfizio di segnare diversi gol.

Ricorda molto l’ex centrale di Roma e Inter, ma sta per approdare in bianconero, Lautaro Daniel Giannetti. La maglia che vestirà, però, sarà quella dell’Udinese e non della Juventus. Giannetti è un classe 1993, ha quindi una discreta esperienza, e arriverà in Friuli per sostituire lo sloveno Bijol che è ai box e ne avrà almeno fino a marzo.

Udinese, ecco il rinforzo in difesa

A svelarlo è la Gazzetta dello Sport che spiega come l’allenatore Cioffi potrebbe ritrovarsi Giannetti sul campo di allenamento già nelle prossime ore. Il difensore argentino ha appena posto fine alla sua esperienza con il Velez Sarsfield, squadra di cui ne è stato storico Capitano e da cui si è appena svincolato. Il giocatore, nato a Buenos Aires, ha già annunciato l’addio a El Fortin con un lungo messaggio sul suo profilo Instagram.

L’ormai 31enne centrale difensivo aveva da tempo il desiderio di venire a giocare in Italia, Paese dei suoi avi. L’origine italiana gli garantisce anche la possibilità di non occupare una posizione da extra comunitario. A Udine il suo inserimento sarà facilitato dalla solita colonia di connazionali come Pereyra, Pajero ed il prossimo compagno di reparto Perez.