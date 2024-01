Addio Inter, non mi vedrete più da queste parti | Firma e raggiunge Dzeko, non rientrava nel ‘progetto tecnico’

Saluta tutti e firma per la squadra di Edin Dzeko, il giocatore era anche nel mirino della Juventus ma ha scelto la Turchia per proseguire la carriera

Inter che ha salutato il 2023 guardando tutti dall’alto in Serie A. Il pareggio a Marassi nell’ultima partita di campionato contro il Genoa guidato da Alberto Gilardino non ha scalfito le convinzioni di un gruppo in crescita e consapevole di essere la squadra da battere per la conquista dello Scudetto. A reggere il passo dei nerazzurri è al momento solo la Juventus che insegue a due punti di distacco.

Un gruppo solido che ha fatto tesoro del finale in crescendo della passata stagione per ripartire sull’onda dell’entusiasmo e i risultati sono evidenti. Alcuni giocatori sono partiti ma sono stati degnamente sostituiti grazie alle intuizioni sul mercato di Beppe Marotta e Piero Ausilio.

Una coppia d’attaccanti tra le più complete e prolifiche d’Europa, quella composta da Lautaro Martinez e da Marcus Thuram, si è dimostrata letale in area di rigore e superiore a quella che aveva avuto come terminale offensivo Romelu Lukaku fino a qualche mese fa.

Onana è stato sostituito da Sommer, in uscita dal Bayern Monaco, mentre a centrocampo è arrivato il promettente Daniele Frattesi, il quale, quando è chiamato in campo, si fa sempre trovare pronto e sta risultando incisivo anche in zona offensiva.

Agli ottavi di Champions sfida contro l’Atletico Madrid, non ci sarà Savic

Percorso netto anche in Champions League con un girone da imbattuta ma il secondo posto data la differenza reti sfavorevole con la Real Sociedad. Agli ottavi un avversario ostico ma non insormontabile come l’Atletico Madrid di Diego Simeone.

I colchoneros saranno privi di Stefan Savic che dovrebbe firmare a breve per il Fenerbache, attuale squadra di Edin Dzeko, altro ex nerazzurro. Il centrale è pronto a dare il suo contributo per battere i rivali del Galatasaray e conquistare il campionato turco.

L’Inter e l’obiettivo di arrivare sino in fondo in Champions League

Simone Inzaghi è desideroso di ripetere il percorso importante della passata stagione culminato con la finale giocata alla pari contro la corazzata Manchester City.

La doppia sfida contro gli spagnoli è anche lo scontro tra due filosofie di gioco diverse, con il catenacciaro Simeone che fronteggerà il gioco palla a terra e sfrontato di Inzaghi.