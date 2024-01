Clamoroso Pirlo: glielo hanno comunicato dall’alto | Cambio di mansione immediato, farà il presidente della Sampdoria

Dopo la retrocessione, il fallimento scongiurato e la cessione societaria, in casa blucerchiata, questo 2024, porterà grossi cambiamenti.

Da calciatore, come tutti sappiamo, non è esploso fin da subito, ma già dai suoi primi calci ad un pallone tra Primavera e professionisti, si intravedevano tutte le sue enormi doti tecniche. Andrea Pirlo, prima di arrivare al Milan e giocare definitivamente davanti alla difesa, infatti, aveva faticato all’Inter dove veniva impiegato soprattutto da trequartista.

Fino a quel momento, però, aveva mostrato a sprazzi tutta la sua classe all’Inter e nella stagione in prestito alla Reggina, ma soprattutto nell’Italia Under 21 che lui guida a due successi a livello europeo. Poi, arriva Mazzone ed il prestito al Brescia che gli cambia la vita. Da lì in poi ci saranno il Milan, la Juventus, la Nazionale italiana e l’etichetta di Maestro che lo incenserà come uno dei registi più forti della storia del calcio.

La sua carriera da allenatore, esattamente come quella da calciatore, ha bisogno di esperienza e tempo. Nessuna delle due la Juventus gli ha voluto concedere, affidandogli, già nell’estate del 2020, addirittura la panchina della prima squadra dopo l’esonero di Sarri. Pirlo, da allenatore della Juve Next Gen., si ritrova catapultato in prima squadra ad allenare Dybala, Chiellini, Buffon, Bonucci e Cristiano Ronaldo.

Il carattere non gli manca, ma la mancanza di esperienza si nota in diversi momenti della stagione. Arriveranno due trofei, Coppa Italia e Supercoppa italiana, ma anche un campionato deludente, con una qualificazione alla Champions League che arriva solo all’ultima giornata e grazie al suicidio sportivo del Napoli.

Pirlo, la stagione in crescendo alla Samp

Arriverà poi l’annata interlocutoria in Turchia in cui va a farsi un po’ le ossa e allo stesso tempo acquisire quell’esperienza che non poteva avere in precedenza, prima della chiamata della Sampdoria in estate che Andrea decide di cogliere in pieno. Il club blucerchiato è un club nuovo, ambizioso, appena retrocesso in Serie B, ma con la voglia di risalire subito.

La nuova società gli dà fiducia piena e non lo esonera nemmeno dopo un avvio disastroso. Ora, dopo cinque vittorie in sei partite, è arrivato il punto nelle ultime due giornate natalizie ed un calo che costringe la Samp esattamente a metà classifica, a soli cinque punti dalla zona playoff, ma a ben 12 dal secondo posto che significherebbe promozione diretta.

Sampdoria, a breve la nomina del nuovo presidente

Il 2024, però, sarà un anno di grandi cambiamenti e modifiche nell’assetto societario blucerchiato. Il presidente della Sampdoria diventerà Matteo Manfredi, uno dei soci della nuova Samp, che da tempo sta portando avanti con Marco Lanna una trattativa per investire quest’ultimo di un nuovo ruolo istituzionale, con compiti operativi e non soltanto rappresentativi.

L’attuale Consiglio di Amministrazione, composto da Lanna, Manfredi e l’amministratore delegato ‘in pectore’ Fiorella, secondo quanto scrive il Secolo XIX, rimarrà in carica sino all’approvazione del bilancio, in programma tra marzo e aprile. Il prossimo CdA dovrebbe vedere la conferma di Fiorella, l’ingresso dell’avvocato De Gennaro di Dla Piper e di altri elementi vicini al mondo Samp.