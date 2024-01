Napoli, ci risiamo: segue le orme di Higuain | Prenotato il volo per Torino, addio per sempre al bomber dello Scudetto

Il Napoli rischia di perdere un nuovo bomber dopo Gonzalo Higuain, sempre in direzione Torino, trattativa è in stato avanzato

Nel 2016 è stato un colpo di mercato che ha fatto parlare anche fuori dai confini nazionali sia per la cifra che per i club compresi nell’affare. Gonzalo Higuain, dopo il record di reti in Serie A in un solo campionato e aver guidato il Napoli a un passo dallo Scudetto, è ceduto alla Juventus per circa 90 milioni, con la contestazione da parte dei tifosi partenopei nei confronti del loro capocannoniere.

La punta argentina non ha confermato i numeri importanti avuti in Campania anche con la maglia della Juventus ma ha contribuito alla conquista di altri titoli in Italia diventando il perno dell’attacco bianconero anche con l’arrivo di un compagno scomodo come Cristiano Ronaldo.

Insieme a Paulo Dybala ha formato uno dei tridenti più temibili d’Europa ma in Champions League sono arrivate alcune eliminazioni sorprendenti che hanno portato poi alla crisi societaria della passata stagione.

Higuain si è poi trasferito nel campionato di calcio degli Stati Uniti lasciando così l’Europa, raggiunta grazie all’accordo trovato con il Real Madrid prima della sua lunga parentesi in Italia dove si è fatto conoscere a suon di reti.

Simeone e la trattativa con il Torino, l’affare è possibile

Un altro bomber napoletano è pronto per salutare il club partenopeo e trasferirsi a Torino, stavolta sponda granata. Si tratta di Giovanni Simeone, nel mirino della squadra guidata da Ivan Juric per sostituire Toni Sanabria, in uscita.

Un profilo ambizioso quello individuato dal patron Urbano Cairo ma che potrebbe concretizzarsi la prossima estate, stando a quanto riporta La Stampa. Formerebbe così una coppia d’assoluto livello con Duvan Zapata.

Simeone chiuso a Napoli, per lui una nuova squadra

Simeone non sta trovando molto spazio nemmeno con Walter Mazzarri. Chiuso da Osimhen e da Raspadori, la punta vorrebbe trasferirsi altrove per confermare i buoni numeri avuti nella precedenti parentesi con il Verona.

Un Napoli in difficoltà anche realizzativa e che ha chiuso il 2023 con una serie di risultati negativi consecutivi e il momentaneo piazzamento fuori dalla zona europea, a pochi mesi di distanza dalla conquista dello Scudetto. Per Simeone si prospetta quindi l’ipotesi di una nuova avventura in un altro club italiano di prestigio e ricco di storia come il Torino.