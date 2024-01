Lo hanno tenuto nascosto | Pioli, scoppia il caso in Coppa Italia: mistero nella ‘convocazione fantasma’

La vittoria non è bastata a placare le polemiche in casa Milan, scoppia il caso per la mancata convocazione del giocatore in Coppa Italia

Una boccata d’ossigeno e un buon auspicio per il 2024. La convincente vittoria agli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Cagliari serviva al Milan in vista di un gennaio che sarà importante per capire le ambizioni della squadra per la fase finale della stagione in corso. Una prestazione importante e un risultato, quello di 4 a 1, che fa ben sperare, con un attacco rigenerato dalle reti di Luka Jovic, finalmente incisivo in fase realizzativa dopo i primi mesi di difficile ambientamento in rossonero.

La vittoria in campionato contro il Sassuolo dello scorso fine settimana invece ha consolidato il terzo posto in classifica in campionato, con le rivali per un piazzamento in Champions League che continuano a macinare punti e devono essere tenute a distanza di sicurezza.

Una vera e propria bestia nera per i rossoneri la squadra emiliana che stavolta è stata finalmente battuta a San Siro, sfruttando anche il difficile momento della compagine nero-verde che naviga nei bassifondi della graduatoria.

Due vittorie che ricompattano l’ambiente con Stefano Pioli che è stato dato a forte rischio esonero dopo il pareggio di Salerno con l’ipotesi di un traghettatore per i prossimi mesi e un nuovo allenatore di livello internazionale per la prossima stagione.

Rade Krunic a un passo dalla cessione, Turchia o Francia per lui

Intanto non è stato convocato per il match di Coppa Italia Rade Krunic, a causa di un problema alla schiena rimediato proprio contro il Sassuolo e che non gli ha permesso di entrare in campo anche se ad aver influito possono essere state anche le voci di mercato.

Infatti, il centrocampista sembra essere ai titoli di coda con il Milan. Il Fenerbahçe, che già aveva fatto un tentativo in estate, è pronto a tornare alla carica e con il Lione a monitorare la situazione e pronto a inserirsi. Possibili sviluppi già nei prossimi giorni.

La difesa a corto di giocatori, torna Gabbia

Sul fronte entrata invece è tornato dal prestito Gabbia per centellinare la difesa, priva di Tomori. Un numero record di infortuni ha impedito a Pioli di schierare l’undici titolare per molte gare.

Altri interventi sul mercato sono previsti in questo mese di trattative, con molti giocatori che saranno valutati dalla dirigenza rossonera.