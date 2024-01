Faccio l’attaccante, non andrei mai da Mourinho | Roma, l’umore è sotto i tacchi: mazzata anche dal mercato

Dopo la sconfitta in casa della Juventus e un quarto posto sempre più lontano, per Mou arriva una delusione anche dal mercato.

Un’altalena, un continuo scendere e salire che non dà mai una percezione chiara e precisa di quanto la squadra possa fare e degli obiettivi a cui possa ambire. Così come già avvenuto nelle precedenti due stagioni, infatti, anche il 2023/2024 della Roma continua ad essere a due facce: a tratti convincente e positiva all’Olimpico, estremamente negativa al di fuori del terreno amico.

Stesso discorso che, nelle precedenti due stagioni con Mourinho in panchina, si poteva fare tra Campionato di Serie A e competizione europea. I giallorossi hanno raggiunto per la prima volta nella loro storia due finali europee consecutive, vincendo la Conference nel 2021/2022 e perdendo ai rigori la finale di Europa League nella passata stagione.

Risultati importanti, quindi, frutto di cammini decisamente positivi in campo europeo a cui, però, non è seguito un andamento altrettanto positivo in Serie A. Anzi. Nonostante mercati di rilievo e il terzo monte ingaggi più alto del campionato, infatti, il club giallorosso non è riuscito ad andare mai oltre il sesto posto, fallendo, anche di parecchio, il primo obiettivo che era stato dato a Mourinho al momento del suo arrivo nella Capitale: la qualificazione in Champions League.

Obiettivo che la società giallorossa, comunque grata al tecnico portoghese per le due finali europee raggiunte consecutivamente, spera vivamente di raggiungere al termine di questa stagione, riuscendo a partecipare alla nuova Champions League, più ricca e con più squadre ai blocchi di partenza.

Roma, ancora un campionato deludente

Anche in questa stagione, però, la Roma, a fronte di una qualificazione ai playoff di Europa League, sta faticando in Campionato e, dopo la sconfitta rimediata allo Stadium contro la Juventus, è scesa al settimo posto in classifica, al pari del Napoli. Il quarto posto, occupato attualmente dalla Fiorentina, dista soltanto cinque punti ed è quindi a portata di mano.

Per molti, però, romanisti e non, la Roma, al netto del tanti infortuni avuti in questa prima parte di stagione, non dovrebbe avere davanti in classifica squadre come Bologna, Atalanta e Fiorentina e magari avere meno punti di distacco dalle tre grandi del Nord: Inter, Juventus e Milan. La stagione, però, è ancora lunga e Mourinho sa che deve guadagnarsi obbligatoriamente l’accesso alla prossima Champions League.

In estate era vicino alla Roma, ora va al Benfica

Per farlo, probabilmente, avrà bisogno anche di una mano dal mercato di gennaio che si è aperto da poco. Alla Roma serve un difensore, ma la società non ha voluto prendere in considerazione la possibilità di portare nella Capitale, l’ex Capitano della Juventus, Leonardo Bonucci. Anche un altro Leonardo, che in estate sembrava ad un passo dai giallorossi, sembra allontanarsi definitivamente.

Parliamo di Marcos Leonardo, attaccante classe 2003 del Santos, che ora sembra ad un passo dal Benfica. I lusitani offrono 15 milioni più cinque di bonus e sono vicinissimi a chiudere l’affare. Il calciatore in estate, come detto, stava per approdare in giallorosso, ma il club brasiliano forzò la mano per non lasciarlo partire già in estate e, quindi, Tiago Pinto virò le sue mire su Azmoun e Lukaku.