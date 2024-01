Non vengo a fare la riserva di Frattesi | Ausilio, prima beffa del 2024: ha firmato altrove, addio all’obiettivo principale

Sfuma un obiettivo di mercato dell’Inter, il centrocampista decide di andare a giocare altrove a causa della concorrenza di Frattesi, ecco il suo nome

Daniele Frattesi è reduce da un 2023 molto positivo. Il centrocampista ha impressionato con la maglia del Sassuolo e si è meritato il debutto con la Nazionale italiana, mostrando le sue doti di incursore prima nelle amichevoli estive, le ultime con Roberto Mancini in panchina, e poi nelle gare decisive per staccare il pass per i prossimi Europei previsti per questo giugno in Germania, meritandosi una riconferma da titolare nella mediana azzurra.

Luciano Spalletti ha intenzione di puntare sulla sua capacità di inserirsi negli spazi e di dare equilibrio al reparto, mostrando di avere qualità importanti che hanno consentito al giocatore di fare uno step ulteriore nella propria carriera anche a livello di club.

Frattesi, infatti, ha firmato per l’Inter a luglio diventando un importante rinforzo per la squadra guidata da Simone Inzaghi. Nonostante le sue prestazioni siano state di livello in questa prima parte di nuova stagione, la concorrenza agguerrita lo ha fatto partire spesso dalla panchina.

Il mister ha preferito spesso Mkhitaryan, sfruttando la sua esperienza soprattutto in campo internazionale, ma Frattesi continua ad allenarsi con rispetto e a farsi trovare pronto ogni volta che è chiamato sul terreno di gioco, sicuro che il suo momento arriverà presto.

Tomas Soucek rinnova con il West Ham, niente Inter per lui

Per quanto riguarda il centrocampo nerazzurro sfuma definitivamente l’ipotesi di ingaggiare come parametro zero Tomas Soucek, in scadenza a fine giugno con il West Ham. Il nazionale ceco degli Hammers ha rinnovato con il club della Premier League fino al 2027.

La decisione è arrivata anche analizzando il fatto che a Milano non avrebbe avuto il posto da titolare assicurato che ha adesso con la squadra vincitrice in carica della Conference League e questo ha inciso nel voler continuare la sua avventura in Inghilterra.

L’Inter e un centrocampo saturo di giocatori

L’Inter farà le sue valutazioni al termine della stagione per capire quali giocatori si meriteranno la riconferma a centrocampo, il reparto con più interpreti e tutti di assoluto spessore.

Tra questi anche Frattesi che merita di giocare di più dato lo stato di forma invidiabile e quanto ha dimostrato quando è sceso in campo con la maglia dell’Inter.