Non andare alla Juve, Allegri ti farà giocare terzino | UFFICIALE: è saltata la trattativa per ‘colpa’ di de Ligt

de Ligt fa infuriare la Juventus. L’ex difensore bianconero ha fatto saltare la trattativa: il forte centrocampista vola in Bundesliga.

La vittoria di sabato sera sulla Roma di José Mourinho, unita al pareggio di venerdì dell’Inter di Simone Inzaghi sul campo del Genoa di Alberto Gilardino, ha rilanciato le ambizioni scudetto della Juventus di Massimiliano Allegri, distante attualmente due punti dal primo posto dei nerazzurri.

Un primo posto che, sebbene non catalogato in estate come obiettivo stagionale da raggiungere a tutti i costi (almeno non dichiaratamente), nelle ultime settimane ha iniziato a prendere piede negli intenti della Vecchia Signora che, spinta dai risultati positivi ottenuti nella prima parte di stagione, sta ora iniziando a credere seriamente nella conquista di quello che sarebbe il 37esimo scudetto della sua storia.

Uno scudetto che, qualora arrivasse, sarebbe il sesto alla guida della Juventus (il settimo della carriera considerando quello vinto col Milan nella stagione 2010-2011) per Massimiliano Allegri che, divenuto ormai celebre dalle parti della Continassa per la sua filosofia del “corto muso“, è pronto a riportare all’ombra bianconera della Mole quel titolo di campione d’Italia mancante dalle bacheche del club ormai dalla stagione 2019-2020.

Una stagione, quella, conclusa al primo posto sotto la guida di Maurizio Sarri, durante la quale ebbe modo di mettersi in mostra, sebbene non sempre positivamente, Matthijs de Ligt che, prelevato dall’Ajax nell’estate 2019 e poi ceduto al Bayern Monaco in quella del 2022, avrebbe recentemente intralciato la strada al suo ex club facendo saltare definitivamente la trattativa che Cristiano Giuntoli aveva avviato per portare a Torino un suo ex compagno, finito nell’anonimato più totale in Inghilterra.

Allegri, quante trasformazioni tattiche nel corso degli anni: eccone alcune

Tornato alla guida della Juventus nel 2021, dopo un biennio sabbatico, Massimiliano Allegri è spesso balzato agli onori della cronaca nel corso del suo primo ciclo sulla panchina bianconera per la straordinaria capacità di fare di necessità virtù mediante l’adattamento di alcuni giocatori a ruoli non propriamente loro.

Adattamenti, resi possibili anche, e forse soprattutto, dalla maturità e dalla professionalità degli elementi al tempo a sua disposizione, che hanno visto tra gli altri, con ottimi risultati, Barzagli essere adattato al ruolo di terzino, Mandzukic a quello di esterno di centrocampo e Padoin a quello di mediano.

Juventus, salata la trattativa per van de Beek: l’ex Ajax ha firmato per l’Eintracht Francoforte

Finito nell’anonimato più totale al Manchester United, al quale si era legato nel settembre 2020 dopo cinque stagioni più che ottime al servizio dell’Ajax, Donny van de Beek è pronto a ripartire dalla Germania dov’è giunto nelle scorse ore per legarsi all’Eintracht Francoforte di Dino Toppmoller.

Attualmente sesto in classifica in Bundesliga, a nove punti di distanza dal quarto posto del Lipsia che vorrebbe dire qualificazione in Champions League, il club tedesco ha annunciato l’ingaggio del giocatore olandese mediante vari post condivisi sui propri canali social nella giornata di lunedì 1 gennaio. Un ingaggio con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a undici milioni di euro che ha di fatto tagliato le gambe alla Juventus del presidente Ferrero, costretta ora a virare su altri profili.