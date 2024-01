Falla nell’algoritmo, bruciato un patrimonio milionario | Theo Hernandez è sconsolato: se ne va in Ligue 1

Vicinissimo l’accordo tra il calciatore e un club francese, nonostante il corteggiamento di altri club nelle ultime settimane.

La stagione del Milan, fin qui, è stata molto altalenante e, soprattutto negli ultimi due mesi e mezzo, ha visto la squadra non avere mai una continuità di gioco e risultati. Sono arrivate vittorie convincenti, o comunque prestazioni all’altezza, e poi, magari già nella partita immediatamente successiva, stop imprevisti e gare giocate in maniera deludente.

Il terzo posto in classifica, a ben nove punti di distacco dalla capolista Inter e a sette dalla Juventus seconda in classifica, non si può considerare del tutto positivo, anzi pone il Milan nella condizione di aver quasi definitivamente abbandonato l’obiettivo scudetto già a metà stagione.

A dicembre, inoltre, è arrivata l’eliminazione dalla Champions League, con la conseguente retrocessione in Europa League, che è stata davvero una doccia gelata per tutto l’ambiente rossonero. Queste delusioni sul campo, inoltre, sono state rese ancor più amare dai continui infortuni che da ottobre in poi stanno condizionando la stagione del Diavolo e costringono Pioli a fare i conti sempre con scelte assai ristrette.

Proprio a causa degli infortuni, infatti, il tecnico ex Lazio e Inter si è ritrovato quasi completamente senza difensori centrali di ruolo. Ciò lo ha costretto a soluzioni alternative ed una di queste ha portato addirittura all’adattamento di Theo Hernandez nel ruolo di centrale difensivo. Anche nelle ultime gare, dopo l’infortunio di Tomori, il francese ha dovuto accentrare il suo raggio d’azione.

Theo, una delle delusioni del Milan

Lo spostamento da terzino sinistro a centrale di difesa di Theo, se da una parte è stato necessario vista la morìa di centrali in casa Milan, dall’altra ha depotenziato notevolmente uno del laterali bassi più forti che ci siano in circolazione. I numeri offensivi del francese ne hanno ovviamente risentito e, fin qui, raccontano di metà stagione con a referto soltanto due gol e un assist.

Nelle precedenti annate Theo ci aveva abituato a ben altro e i tifosi del Milan sperano di ritrovare quell’arma letale per le difese avversarie. Anche quando è stato impiegato da terzino sinistro, però, il francese ex Real Madrid non ha convinto del tutto e, almeno da gennaio scorso, a parte qualche sprazzo di potenza e classe fatta intravedere qua e là, non sembra più essere l’Hernandez che tutti abbiamo imparato a conoscere in Italia.

Mercato, obiettivo del Milan vicino al Monaco

Il mercato di gennaio che si è appena aperto non sembra dare una mano a Theo Hernandez. Uno degli obiettivi dei rossoneri, infatti, Thilo Kehrer sembra allontanarsi definitivamente dal Milan, ma anche dalla Roma che nelle ultime ore sembrava interessata al suo acquisto. Il centrale tedesco, all’occorrenza anche terzino destro, sembra vicinissimo al Monaco.

Secondo Footmercato, infatti, è in dirittura d’arrivo l’accordo tra il club monegasco ed il West Ham, club proprietario del cartellino di Kehrer, per l’arrivo in prestito per sei mesi del difensore tedesco. Dopo Lenglet, quindi, sfuma anche l’arrivo di Kehrer per i rossoneri, con Pioli che, almeno per adesso, sarà costretto a schierare Theo Hernandez ancora da centrale di difesa.