Non mi servi a nulla, puoi andare anche gratis | Rivoluzione a centrocampo: decisione inamovibile di Sarri

Il centrocampista non entra più nel progetto tecnico di Maurizio Sarri, messo ufficialmente sul mercato, può partire già a gennaio

Una stagione di alti e bassi quella in corso per la Lazio. Dopo il secondo posto dello scorso campionato era difficile mantenere i numeri importanti anche data la partenza di Milinkovic Savic, uomo chiave a centrocampo, ma ci si aspettava di più da una rosa in larga parte confermata, con uno zoccolo duro che sta insieme da diversi anni, e con Maurizio Sarri sempre pronto ad alzare l’asticella.

Le ultime due vittorie consecutive hanno avvicinati i biancocelesti al quarto posto, con una lotta per i piazzamenti europei quanto mai agguerrita e che potrebbe continuare fino a maggio con molte pretendenti pronte a giocarsi il tutto per tutto negli scontri diretti.

Passaggio del turno in Champions League avvenuto invece con merito anche se l’ostacolo Bayern Monaco agli ottavi di finale sembra insormontabile. Gennaio potrebbe essere un mese di svolta per una Lazio che vuole dare continuità di risultati e che necessita di un filotto positivo.

Sembra mancare l’entusiasmo in un ambiente che necessita di nuovi stimoli. Questo può arrivare anche dal mercato nel caso in cui Claudio Lotito volesse contribuire con maggiori investimenti alla rincorsa della sua squadra per un posto europeo.

Basic pronto per firmare per il Friburgo

Per quanto riguarda il mercato in uscita invece è stato messo ai margini da Maurizio Sarri Basic, che sembra pronto a lasciare la Lazio. Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, per il centrocampista croato è arrivata un’offerta dal Friburgo per un prestito.

Il calciatore ha già dato il suo ok al trasferimento. Sembra quindi solo una questione di giorni prima che l’ex Bordeaux, classe ’96, saluti la Capitale per provare a rilanciarsi in Bundesliga in uno dei club migliori del campionato tedesco.

Un trasferimento gradito a giocatore e alla società

Basic non è mai riuscito a imporsi a Roma e a ritagliarsi un posto da titolare nei due anni trascorsi con la maglia della Lazio. 70 presenze, molte delle quali da subentrato, e un contratto in scadenza nel 2025.

Un prestito potrebbe consentire al centrocampista di mettersi in mostra e alla Lazio poi di monetizzare nel caso di una sua cessione a titolo definitivo. Per questo motivo tutte le parti in causa sono a favore di questo suo momentaneo trasferimento in Germania, a partire dal mister toscano.