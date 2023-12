Qui non ci rimango un minuto di più | Mazzarri, è l’apocalisse: un altro eroe scudettato via subito, il motivo è clamoroso

Napoli, sempre più caos intorno a Mazzarri: un eroe dello scudetto ha chiesto la cessione. All’ombra del Vesuvio non si capisce più niente.

Il pareggio interno contro il Monza di qualche ora fa ha gettato ancora più nello sconforto il Napoli di Walter Mazzarri. Un pareggio, quello a reti bianche contro la formazione brianzola, arrivato sfortunatamente al termine di un match dominato in lungo e in largo.

Nonostante le tantissime occasioni create, gli azzurri non sono infatti riusciti ad avere la meglio sugli uomini di Raffaele Palladino, i quali avrebbero potuto addirittura portare a casa la vittoria se al 23′ del secondo tempo Pessina non avesse sbagliato il calcio di rigore assegnato da Di Bello per un tocco di mano in area di Mario Rui.

Una vittoria immeritata, quella del Monza, che, qualora fosse arrivata, l’avrebbe portato a tre lunghezze di distanza proprio dai partenopei i quali, a causa del pareggio contro i biancorossi e della precedente vittoria interna della Fiorentina sul Torino, sono scivolati a meno cinque da quel quarto posto che vorrebbe dire qualificazione alla prossima Champions League.

Una qualificazione alla prossima edizione della massima competizione continentale che, vista l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Frosinone e l’abissale distacco dal primo posto dell’Inter (attualmente a più 17), rappresenta l’obiettivo stagionale da conquistare a tutti i costi per gli uomini del patron Aurelio De Laurentiis.

Napoli, la cura Mazzarri non funziona: solo tre vittorie in nove partite

Tornato sulla panchina del Napoli lo scorso 14 novembre, dopo l’esonero di Rudi Garcia ufficializzato in seguito alla disfatta interna contro l’Empoli di due giorni prima, Walter Mazzarri non sembra aver dato all’ambiente azzurro quella scossa che il presidente Aurelio De Laurentiis aveva immaginato al momento del suo ritorno dalle parti di Castel Volturno. Nelle prime nove partite alla guida del gruppo partenopeo, il tecnico toscano ha infatti conquistato solo tre vittorie tra Serie A, Champions League e Coppa Italia.

Tre vittorie, ottenute contro Atalanta, Braga e Cagliari, alle quali si accostano purtroppo ben cinque sconfitte (contro Real Madrid, Inter, Juventus, Frosinone e Roma) e il pareggio di qualche ora fa contro il Monza. Un rendimento, questo, certamente non gradito dai tifosi napoletani i quali, dopo aver festeggiato lo scudetto solo pochi mesi fa, sperano ora di vedere la squadra raggiungere quantomeno un posizionamento Champions, ad oggi unico obiettivo possibile per salvare una stagione da collocare quanto prima nel dimenticatoio.

Napoli, Simeone vuole più spazio: l’attaccante argentino ha chiesto la cessione

In campo per appena cinque minuti nella sfida di qualche ora fa contro il Monza, Giovanni Simeone avrebbe comunicato al Napoli la volontà di lasciare il gruppo azzurro già a gennaio. Visto il poco spazio fin qui garantitogli da Garcia prima e Mazzarri poi, l’argentino avrebbe infatti maturato la decisione di lasciare il capoluogo campano per andare a cercare fortuna in una nuova squadra.

Una nuova squadra che, stando quanto a riportato da Sky Uk, potrebbe arrivare già nei prossimi giorni. Le pretendenti, tanto in Serie A quanto all’estero, ovviamente non mancano, ma bisognerà valutare anche la volontà del Napoli di procedere alla cessione la quale, data la partenza di Osimhen per la Coppa d’Africa, non è da escludere, potrebbe essere rimandata alla prossima estate. Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni.