Genialata dall’algoritmo | Pioli, l’attaccante lo avrai ma in ‘leasing’: sarà il primo caso nella storia del calciomercato

Il mercato di gennaio porterà novità in casa Milan. Tra queste c’è quella che riguarda la punta tanto agognata.

Dopo le vittorie di Newcastle e contro il Monza che avevano un po’ placato malumori e critiche, per il Milan è arrivata l’inquietante prestazione di Salerno che ha riaperto la crisi e dato il via all’ennesimo processo nei confronti dell’allenatore Stefano Pioli.

La situazione è decisamente peggiorata dopo l’infortunio abbastanza grave, l’ennesimo a livello muscolare, che è capitato a Fikayo Tomori, l’unico difensore centrale che era rimasto abile e arruolabile per tutta la stagione. Oltre all’eliminazione dalla Champions League, con la retrocessione in Europa League, e gli undici punti di distacco dall’Inter capolista, al tecnico rossonero viene imputata anche la preparazione fisica dei suoi calciatori.

Il Milan in questa stagione, ma in generale quasi sempre da quando c’è Pioli in panchina, più che una squadra di calcio sembra un’infermeria a cielo aperto. Quasi tutti i calciatori della rosa, a parte quattro o cinque, si sono fermati almeno una volta per guai muscolari o problemi più gravi. Una situazione paradossale che i tifosi rossoneri non perdonano all’allenatore e che sta portando anche la società a fare le proprie valutazioni.

Questi infortuni hanno condizionato la stagione rossonera anche dal punto di vista dei risultati ed hanno interessato tutti i reparti e i ruoli della rosa. La difesa è stata la più falcidiata, ma anche in attacco la situazione non è stata e non è migliore. Leao è stato un mese ai box, mentre Okafor ci è tornato pochi giorni fa per la seconda volta.

Non solo in difesa, il Milan cerca rinforzi anche davanti

A questo va aggiunto il fatto che Samu Chukwueze partirà per circa un mese con la Nigeria per disputare la Coppa d’Africa. Ecco che, oltre ai rinforzi che potrebbero arrivare in difesa, la dirigenza rossonera sembra orientata a rinforzare anche la prima linea. L’idea, però, non è quella di farlo sugli esterni, ma di dare precedenza al ruolo di prima punta.

In questi anni si è spesso discusso della necessità in casa Milan di acquistare un vice Giroud e una punta che possa rappresentare il presente ed il futuro del Diavolo. Dopo il fallimento Origi, il ritiro di Ibra ed il mancato arrivo di Taremi, i rossoneri hanno affidato questo ruolo a Luka Jovic che, dopo un inizio complicato, sta facendo bene e ha realizzato tre reti nel giro di meno di un mese.

Milan, all-in su Guirassy

L’impressione, però, che si ha è quella che Jovic si trovi molto meglio ad agire da seconda punta e con un attaccante pesante al suo fianco. Giroud, inoltre, nonostante l’ennesima stagione positiva, i gol, gli assist ed il contributo enorme dato alla squadra, non è eterno e dovrà essere sostituito in maniera degna. Ecco perché Furlani sta pensando seriamente all’acquisto, già a gennaio, dell’attaccante dello Stoccarda, Serhou Guirassy.

Il guineano sta disputando una stagione strepitosa nello Stoccarda e si sarebbe convinto ad accettare la proposta del Milan già a gennaio. Manca l’intesa sull’ingaggio, con Guirassy che chiede 4 milioni di euro, ma sembra essere più vicina quella con il club tedesco. Il Milan pagherebbe la clausola rescissoria di 17 milioni, ma lo farebbe rateizzando la cifra e aggiungendo due milioni di euro al totale da consegnare nelle casse tedesche. Una formula insolita, ma che nelle ultime ore starebbe avvicinando sempre di più Serhou al Diavolo.