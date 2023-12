Zambo Anguissa, spunta un dettaglio inquietante | All’anagrafe avrebbe solo 17 anni, bufera in Nazionale

Polemica per il Camerum di Zambo Anguissa in vista della Coppa d’Africa, la carta d’identità mente, all’anagrafe ha solo 17 anni

Momento delicato in casa Napoli. Un fine 2023 turbolento per i partenopei, ormai fuori dalla lotta per lo Scudetto già al termine del girone d’andata e al settimo posto in classifica, con l’obiettivo minimo di un piazzamento per la prossima Champions League ancora alla portata ma con un ambiente sull’orlo di una crisi di nervi. Una stagione partita con la consapevolezza che ripetere l’impresa dello scorso campionato era davvero complicato ma non ci si aspettava una flessione così evidente.

La parentesi con Rudi Garcia in panchina è durata molto poco, con il tecnico francese che non è mai entrato nel cuore dei tifosi e dello spogliatoio. Il ritorno di Walter Mazzarri è stato acclamato con entusiasmo sulla scia della sua prima fortunata esperienza in città.

I risultati di questo primo mese sono però molto deludenti e il gioco continua a non essere all’altezza della rosa, in larga parte la stessa che ha vinto la Serie A a maggio. A gennaio potrebbero cambiare molte cose con il mercato, intanto la prima novità è la cessione di Elmas.

L’esterno consentirà di avere l’introito economico per chiudere l’operazione Samardzic e consegnare a Mazzarri un centrocampista di qualità. Potrebbe andarsene anche Zielinski che ha il contratto in scadenza, ipotesi Inter per lui.

La Coppa d’Africa, scoppia il caso Camerun, nervi tesi per Zambo Anguissa

A gennaio si terrà anche la Coppa d’Africa che vedrà impegnati due giocatori importanti come Victor Osimhen e Zambo Anguissa. L’ala del Camerun è pronto a guidare la sua Nazionale, in questi giorni soggetta a una polemica che ha fatto il giro dei social.

Per la competizione è stato convocato Douala, 17 anni all’anagrafe, ma molti hanno ipotizzato che la sua età sia ben diversa. Commenti di indignazione e ilarità hanno fatto invaso il web e potrebbero mettere in crisi l’ambiente nei giorni di preparazione all’esordio.

Il Napoli e le incognite Champions League, preoccupazione per la società

Napoli che chiude l’anno in casa contro il Monza e spera di riuscire a mettere fine alla crisi di risultati e macinare punti per risalire in classifica e avere la meglio sulle concorrenti per la Champions League, in attesa degli ottavi di finale contro il Barcellona.

De Laurentiis sa bene quanto sia imprescindibile conquistare almeno il quarto posto a fine campionato per tenere il bilancio in attivo, vediamo se ciò avverrà.