Bonucci, spuntano fuori anche le scommesse | Ecco perchè il trasferimento a Roma non può saltare: congelata la quota

Bonucci, adesso saltano fuori anche le scommesse e il suo trasferimento alla Roma sembra ormai concluso.

Non è stato un anno semplice per Leonardo Bonucci. Quando verso la fine della scorsa stagione il difensore della Juventus aveva annunciato che questa sarebbe stata la sua ultima stagione da professionista, in molti avevano esultato all’idea che una delle icone della Juventus negli ultimi anni, potesse finire la carriera in bianconero e magari riflettere su un futuro da dirigente all’interno della società, seguendo un po il percorso per cui si parla da anni di Giorgio Chiellini.

Nessuno in quel momento si aspettava che quella dichiarazione, fosse in realtà il preludio ad un violento divorzio dal club.

Una delle prime scelte fatte da Cristiano Giuntoli come nuovo ds della Juventus a inizio estate, è stata infatti quella di mettere Bonucci fuori dal progetto, e convincerlo, nonostante avesse ancora un anno di contratto, a finire altrove la sua carriera.

Una notizia che il difensore ha preso malissimo, rifiutandosi per settimane di andare via da Torino o di cercare un accordo con la società in tal senso. Alla fine però Bonucci si è rassegnato e ha accettato l’offerta che arrivava dalla Bundesliga di unirsi all’Unione Berlino.

L’intervista con cui Bonucci ha sconvolto tutti

Tutti pensavano a quel punto che a quel punto la storia tra lui e la Vecchia Signora si fosse conclusa, seppur nel peggiore dei modi.

E invece agli inizi di settembre, mentre si stava ancora ambientando in Germania, Bonucci ha sorpreso tutti concedendo un’intervista a SportMediaset in cui comunicava la sua decisione di far causa alla Juventus per non aver rispettato i suoi diritti contrattuali.

Bonucci, i bookies sono convinti: andrà alla Roma

Subito dopo, il difensore ha dovuto fare i conti con la crisi in cui è finita l’Unione Berlino che ha poi portato all’esonero dell’allenatore e al record storico di sconfitte in campionato.

Per questo, Bonucci sembra adesso molto propenso a lasciare la Germania, anche perché l’interesse della Roma su di lui, che lo vede come il sostituto perfetto di Salling, è molto forte. E anche i bookies credono fortemente che la prossima avventura del difensore sarà nella Capitale a partire da Gennaio. Le quote per il suo trasferimento alla Roma sono calate di colpo in questi giorni, segno che siamo molto vicini alla chiusura dell’affare.