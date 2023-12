Peggio di Chukwueze non puoi fare | Pioli, scelta fortissima in attacco: messo un 2004 al posto del nigeriano

Samuel Chukwueze lascerà il Milan a gennaio. Stefano Pioli pensa a come sostituire il nigeriano: pronto un promettente classe 2004.

La vittoria interna di qualche ora fa della Fiorentina di Vincenzo Italiano sul Torino di Ivan Juric ha messo non poche pressioni al Milan di Stefano Pioli, impegnato oggi pomeriggio, tra le mura amiche di San Siro, contro il non irresistibile Sassuolo di Alessio Dionisi.

Attualmente in terza posizione, a quota 33, in coabitazione proprio con la Viola, i rossoneri saranno infatti chiamati necessariamente alla vittoria contro la formazione neroverde non solo per chiudere positivamente il 2023, ma anche per tenere a distanza le, ora come ora, principali inseguitrici rispondenti ai nomi di Fiorentina appunto e Bologna.

A pari punti con gli uomini del patron Commisso e con appena due lunghezze di vantaggio sui sorprendenti felsinei di Thiago Motta, il Diavolo dovrà obbligatoriamente risalire la china dopo il pareggio inaspettato della settimana scorsa sul campo della Salernitana dell’ex, Pippo Inzaghi.

Un pareggio, conquistato all’ultimo respiro grazie al terzo gol in campionato di Luka Jovic, che i tifosi meneghini sperano sia stato già archiviato dal gruppo di Stefano Pioli, il cui futuro all’ombra della Madonnina passerà inevitabilmente dai prossimi match, sulla carta semplici, contro Cagliari (ottavi di finale di Coppa Italia) ed Empoli (19esima giornata di Serie A).

Milan, Chukwueze croce e delizia: il nigeriano ha permesso al Diavolo di restare in Europa

Legatosi al Milan lo scorso 27 luglio, al termine di una trattativa che ha visto il Diavolo versare nelle casse del Villarreal circa 20 milioni di euro, Samuel Chukwueze si è fin qui ritagliato uno spazio più o meno importante nelle rotazioni di Stefano Pioli. Impiegato complessivamente in 17 occasioni, ma solo una volta per 90 minuti (nella gara di campionato contro la Fiorentina dello scorso 25 novembre), il nigeriano si è rivelato fondamentale soprattutto in Champions League, competizione nella quale ha segnato due gol in quattro partite disputate.

Due gol, di cui uno segnato al Newcastle nell’ultima giornata della fase a gironi, che ha permesso ai meneghini di uscire vittoriosi da St James’ Park lo scorso 13 dicembre. Un successo importantissimo, quello ottenuto in casa dei Magpies, che ha garantito al gruppo rossonero la possibilità di restare in Europa mediante lo spareggio contro il Rennes, in programma a febbraio, valevole per l’accesso agli ottavi di finale di Europa League.

Milan, Chukwueze via a gennaio: Pioli pronto a lanciare Luka Romero

Ingaggiato a parametro zero lo scorso luglio, dopo due stagioni non particolarmente ridondanti con la maglia della Lazio, Luka Romero non verrà ceduto dal Milan a gennaio. Nonostante il fin qui scarso utilizzo, Stefano Pioli avrebbe infatti fatto capire di essere disposto a concedergli maggiore spazio durante la seconda parte di stagione.

Un maggiore spazio che il promettente classe 2004 potrebbe iniziare ad avere già dalla prossima settimana, vista la quasi certa partenza di Chukwueze per la Coppa d’Africa. L’attaccante nigeriano, che non dovrebbe essere a disposizione per almeno due settimane, costringerà infatti inevitabilmente il tecnico parmigiano a tenere in considerazione il giovane argentino il quale, dato anche l’infortunio di Okafor, è pronto ad alternarsi con Giroud, Leao, Jovic e Pulisic.