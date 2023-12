Meglio lottare per la salvezza che giocare a Napoli | Mazzarri, addio ad un altro scudettato: se ne torna a ‘casa sua’

Un altro dei Campioni d’Italia, di soltanto qualche mese fa, dovrebbe lasciare i partenopei ed andare a giocare altrove.

Soltanto sette mesi fa a Napoli si festeggiava uno Scudetto strameritato e vinto dopo un dominio netto e durato una stagione intera. Un trionfo atteso ben 33 anni, ma che grazie al gran lavoro di società, dirigenza e allenatore, è diventato realtà e delirio in tutta la città.

A pochi mesi di distanza, però, le cose sono totalmente cambiate, anzi praticamente stravolte. Al netto di una qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, unica gioia e sussulto stagionale, l’annata del Napoli, almeno fin qui, è stata pressoché un disastro. Prima le incongruenze tattiche ed una squadra con poca voglia e unità di intenti con Rudi Garcia in panchina, poi la soluzione Walter Mazzarri.

Un ritorno al timone degli azzurri che si sperava potesse normalizzare un po’ la situazione e far rendere al meglio una rosa comunque con valori importanti. Le cose, invece, per quanto possibile, sono addirittura peggiorate. Cinque sconfitte in otto partite, la pesante eliminazione dalla Coppa Italia ed il settimo posto in classifica.

La situazione in casa Napoli è questa dopo l’arrivo di Mazzarri e le ultime due sconfitte contro Roma e, soprattutto, Frosinone in casa in Coppa Italia hanno alimentato ancor di più i malumori di una piazza che ormai ha smesso di festeggiare il Tricolore conquistato a maggio scorso.

Napoli, due pesanti assenze causa Coppa d’Africa

Il 2023 resterà comunque un anno magico e trionfale, un anno che passerà alla storia dello sport napoletano, ma in casa partenopea sperano tutti che il 2024 possa essere migliore rispetto agli ultimi mesi dell’anno che sta per volgere al termine.

Le premesse, però, non sono per nulla buone. Due colonne della rosa a disposizione di Mazzarri, infatti, partiranno per la Coppa d’Africa e saranno costretti a saltare almeno un mese di stagione. Il tecnico livornese dovrà fare a meno di Anguissa e soprattutto di Osimhen e non potrà contare sul centrocampista che dà più equilibrio in mezzo al campo e sul bomber per eccellenza, nonché calciatore più forte ed importante della squadra.

Mercato, un giocatore del Napoli verso la Ciociaria

Non è ancora chiaro se il Presidente Aurelio De Laurentiis vorrà intervenire sul mercato di gennaio per rinforzare una rosa che, proprio in questa sessione invernale, dovrebbe veder partire anche Alessio Zerbin. L’esterno offensivo, classe 1999, è fortemente stimato dal ds del Frosinone, Guido Angelozzi che lo ha chiesto in prestito al Napoli.

Zerbin ha fatto parte della rosa che ha vinto lo Scudetto nella scorsa stagione, ma è stato pressoché un comprimario. Anche in questa stagione ha giocato appena 22′ distribuiti in quattro spezzoni di partita. Visto il poco spazio potrebbe decidere di tornare in Ciociaria dove ha già giocato due stagioni fa (2021/2022), collezionando 31 presenze e nove reti. L’ultima parola, però, spetta al Napoli.