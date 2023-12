Lui non lo voglio: gli under 25 non mi servono | Inzaghi l’ha comunicato a Marotta, addio per sempre al gioiello

Inzaghi ha convinto Marotta: il calciatore è troppo giovane ed è meglio rinunciare. Ecco cos’è successo.

Ha sorpreso in molti la dichiarazione rilasciata alcune settimane fa da Riccardo Trevisani secondo cui Simone Inzaghi è in assoluto l’allenatore che più è migliorato nell’ultimo anno a livello europeo.

Affermazioni che in molti non si aspettavano, considerato che il giornalista sportivo, che si sta facendo conoscere anche da un pubblico più giovane grazie alla trasmissione “Fontana di Trevi”, è stato tra i più critici nella scorsa stagione nei confronti dell’allenatore italiano. Trevisani ha infatti criticato pesantemente Simone Inzaghi lo scorso anno per via di alcune scelte che ha sempre ritenuto molto discutibili.

Tra queste c’era ad esempio la tendenza del tecnico italiano ad andare a sostituire un titolare appena questi veniva ammonito, e un modo di fare fin troppo polemico e astioso in conferenza stampa.

Adesso sembra che in parte Trevisani si sia ricreduto, o meglio, abbia constatato come l’allenatore dell’Inter sia riuscito a venire a capo di molti suoi difetti. Ed effettivamente che Inzaghi sia maturato nella sua esperienza a Milano, è qualcosa che ha sottolineato lo stesso Marotta alcune settimane fa.

La crescita di Inzaghi all’Inter

Una crescita per certi versi scontata, perché Inzaghi prima di approdare in nerazzurro aveva guidato soltanto la Lazio, e non era dunque abituato alle pressioni mediatiche che deve gestire un tecnico di un grande club come l’Inter.

C’è però un’abitudine che Inzaghi non ha perso nemmeno in questa stagione. L’allenatore dei nerazzurri infatti fa molta fatica a fare inserire i più giovani, a cui chiede molta pazienza, perché spesso i suoi tempi di inserimento sono lunghissimi.

Inzaghi ha convinto Marotta: il giovane talento sarà ceduto

Lo sa bene Asllani, che quest’anno sta finalmente iniziando a giocare con continuità, dopo che lo scorso anno era stato impiegato con il contagocce. E lo stesso sta accadendo con Frattesi, arrivato questa estate come l’acquisto più importante del calciomercato dell’Inter, ma che sta trovando pochissimo spazio, molto meno di quanto si aspettava.

E sembra che lo stesso Inzaghi non ami lavorare con profili troppo giovani al punto che avrebbe convinto nelle ultime settimane Marotta a lasciare andare via Agoumè, proprio perché lo ritiene troppo giovane e non ha il tempo di farlo entrare nei meccanismi già rodati dell’Inter.