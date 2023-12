Allegri, nemico a sorpresa | Dopo Fagioli, si è messo in mezzo anche Tonali: allungati i tempi per vederlo allo Stadium

Sempre più lontano il rientro di Fagioli con la Juventus, a farlo ritardare è il compagno di Nazionale Sandro Tonali, anch’egli squalificato

La Juventus è in piena corsa per la conquista dello Scudetto nonostante la pesante assenza a centrocampo di Pogba e di Fagioli per tutta la stagione. Il giocatore azzurro è stato squalificato per calcio scommesse e potrà rientrare solo l’ultima giornata di campionato nella sfida che vedrà impegnati i bianconeri all’Allianz Stadium contro il Monza di Raffaele Palladino, con la speranza di poter festeggiare in quel frangente un trofeo o quanto meno la qualificazione alla prossima Champions League.

Obiettivo minimo che sembra alla portata della squadra di Max Allegri, a distanza di sicurezza dalla Roma che occupa al momento il quinto posto. Il tecnico livornese continua però a predicare calma, consapevole che insidie e passi falsi sono sempre dietro l’angolo.

Una continuità di risultati che mancava da tempo a Torino e porta alla memoria la prima esperienza di Allegri sulla panchina dei bianconeri che è coincisa anche con due finali di Champions raggiunte oltre alla vittoria agevole del campionato italiano.

Questo sta avvenendo grazie a uno spogliatoio unito e una difesa rocciosa che compensa un gioco non esaltante ma estremamente cinico che sfrutta i guizzi dei giocatori di qualità di cui dispone la rosa juventina.

Kalvin Phillips conteso da Juventus e Newcastle

La Juventus continua a monitorare Kalvin Phillips come profilo per il centrocampo a gennaio. Secondo quanto riportato dal Telegraph, però, il Newcastle è vicino al 28enne in forza al Manchester City di Pep Guardiola e punta a chiudere la trattativa.

L’assenza di Sandro Tonali, squalificato per calcio scommesse proprio come Fagioli, costringe il club britannico a trovare un sostituto, stesso compito che ha Cristiano Giuntoli in questa sessione di mercato invernale.

Il mercato della Juventus parte con dei problemi

Sta per sfumare anche l’operazione Samardzic per la Juventus. Il centrocampista dell’Udinese è a un passo dalla firma per il Napoli che ha appena ceduto Elmas e con De Laurentiis pronto a reinvestire i 25 milioni incassati per assicurarsi un uomo di qualità nella trequarti.

Allegri ha però bisogno di almeno un rinforzo in mezzo al campo nonostante le buone prestazioni del debuttante Nicolussi Caviglia. Nuove geometrie e un calcio più rapido potrebbero agevolare anche le punte e aumentare il numero di reti realizzate.